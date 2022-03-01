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Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!

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Türkiye'de 64 bin 275 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 410 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 76 bin 832 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,93 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 631 bin 632 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İyi haber; Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı; salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkar olmamalıyız."

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