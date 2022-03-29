Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı

TC Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 63 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 29 Mart Salı gününün verilerine göre, 288 bin 968 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 16 BİNİN ÜZERİNDE

Güncel verilere göre, 16 bin 190 yeni vaka tespit edilirken 63 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 21 bin 256 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,34 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,08 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaşların sayısı toplamda 146 milyon 881 bin 913’e yükseldi.