Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 8 Nisan'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 7 bin 120 vaka tespit edildi.
Vefat sayısı ise 31 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 11 bin 217 olurken toplam 197 bin 554 PCR testi yapıldı.
Dün vaka sayıları 9 bin 354 olarak belirlenmişti.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 7 bin 120 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 31 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 11 bin 217 hasta taburcu olurken bugün 197 bin 554 test yapıldı.
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