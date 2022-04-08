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Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı

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Türkiye'de 8 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti, 7 bin 120 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 8 Nisan'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 7 bin 120 vaka tespit edildi.

 Vefat sayısı ise 31 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 11 bin 217 olurken toplam 197 bin 554 PCR testi yapıldı.

Dün vaka sayıları 9 bin 354 olarak belirlenmişti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 7 bin 120 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 31 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 11 bin 217 hasta taburcu olurken bugün 197 bin 554 test yapıldı.

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