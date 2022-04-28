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Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı

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Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 253 koronavirüs testi yapıldı, 2 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu’nu “covid19.saglik.gov.tr” sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 135 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 11 bin 193 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 482 bin 673 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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