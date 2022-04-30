Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 30 Nisan 2022 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 30 Nisan’a ait verilere göre, 119 bin 264 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 1 bin 772 yeni vaka tespit edilirken 11 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 3 bin 147 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.