  • BIST 2.430,55
  • Altın 905.43
  • Dolar 14.8432
  • Euro 15.6476
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı

»
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 30 Nisan 2022 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.
Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 30 Nisan’a ait verilere göre, 119 bin 264 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 1 bin 772 yeni vaka tespit edilirken 11 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 3 bin 147 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Yunanistan, Türkiye’nin NATO tatbikatına katılmasını engelledi” iddiası29 Nisan 2022 Cuma 20:21
  • Kadir gecesinde rakılı fotoğraf paylaşmışlardı; 3 Pegasus çalışanı işten çıkarıldı29 Nisan 2022 Cuma 12:42
  • Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü29 Nisan 2022 Cuma 12:36
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan umre ziyareti29 Nisan 2022 Cuma 11:47
  • Blinken'a göre, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelere silah satışı daha kolay olmalı29 Nisan 2022 Cuma 11:29
  • Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar: 'Tik tak, tik, tak...'29 Nisan 2022 Cuma 10:08
  • ALES sonuçları açıklandı29 Nisan 2022 Cuma 10:03
  • Ermenistan’la normalleşme sürecinin 3’üncü toplantısı Viyana’da yapılacak28 Nisan 2022 Perşembe 22:13
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı28 Nisan 2022 Perşembe 21:30
  • Almanya’da soygun yapan Türk kızı Yasemin milyonlarca euroyla Ege’ye kaçmış28 Nisan 2022 Perşembe 20:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti