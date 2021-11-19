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SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Türkiye'de Vaka sayısı 23 bin 810

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Son 24 saatte 23 bin 810 yeni vaka tespit edildi, 218 kişi hayatını kaybetti, 28 bin 749 kişi sağlığına kavuştu.
Türkiye'de Vaka sayısı 23 bin 810

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 563 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı.

218 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 749 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 90,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,52 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 119 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 11 bin 115'i birinci doz, 49 milyon 979 bin 995'i ikinci doz, 11 milyon 855 bin 752'si üçüncü doz olmak üzere 119 milyon 200 bin 467'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

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