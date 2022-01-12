  • BIST 2.064,21
  • Altın 770.76133
  • Dolar 13.2313
  • Euro 15.117
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Türkiye'de Vaka sayısında yeni rekor: 77 bin 722

»
Vaka sayısında yeni rekor: 77 bin 722
Türkiye'de Vaka sayısında yeni rekor: 77 bin 722

Son 24 saatte 422 bin 28 COVID-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi. Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 422 bin 28 COVID-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 42 bin 573 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,80, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,12 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 137 milyon 891 bin 835 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Vaka sayılarında belirgin bir artış var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde" ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Sucuoğlu, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından Kabul Edildi12 Ocak 2022 Çarşamba 15:40
  • Başbakan Sucuoğlu KKTC Ankara Büyükelçiliğini Ziyaret Etti12 Ocak 2022 Çarşamba 15:29
  • Başbakan Faiz Sucuoğlu, Fuat Oktay ile görüştü12 Ocak 2022 Çarşamba 13:19
  • Sucuoğlu TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüştü12 Ocak 2022 Çarşamba 12:50
  • Türkiye’nin de itiraz ettiği EastMed projesi hakkında ABD U-dönüşü yaptı12 Ocak 2022 Çarşamba 11:47
  • Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Gel iktidar ve muhalefet el ele verelim bu ülkenin lügatından kadın ve genç ölümlerini silelim12 Ocak 2022 Çarşamba 11:05
  • Kim Milyoner Olmak İster'deki soru tartışma yaratmıştı: ATV, Fenerbahçe'den özür diledi11 Ocak 2022 Salı 23:15
  • Yakınları haber alamayınca polise bildirdi: İtfaiye evde uyurken buldu11 Ocak 2022 Salı 21:58
  • NFT Kervanına Ajda Pekkan'da Katıldı11 Ocak 2022 Salı 21:15
  • Malta’daki Türk Şehitliği Büyük Risk Altında: Otopark Yapacaklar11 Ocak 2022 Salı 20:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti