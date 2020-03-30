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Türkiye'de 'Virüs kapan ya da karantinaya alınan aile hekimlerinin maaşları kesiliyor'

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Hastaları tedavi etmeye çalışırken virüs kapan ya da karantinaya alınan aile hekimlerinin, rapor alsalar bile maaşlarında kesinti yapıldığı belirtildi.
Türkiye'de 'Virüs kapan ya da karantinaya alınan aile hekimlerinin maaşları kesiliyor'

Hastaları tedavi etmeye çalışırken virüs kapan ya da karantinaya alınan aile hekimlerinin, rapor alsalar bile maaşlarında kesinti yapıldığı belirtildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele ederken enfekte olan hekimlere maaş cezası kesildiği bildirildi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, virüse yakalanan ya da şüphe nedeniyle 14 gün karantinaya alınan aile hekimlerinin maaşlarının çalışamadıkları gün oranında kesildiğini bildirdi.

Sezen, "Hekimler olarak hayatımızı ortaya atıp görev yaparken virüse yakalandık diye adeta cezalandırır gibi paramızın kesilmesi onurumuzu kırıyor" dedi.

Hak ediş ödemesi

AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarına diğer sağlık personeli gibi aylık maaş ödenmediğini, onun yerine aylık çalışılan gün sayısı, kayıtlı nüfus sayısı, gebe sayısı, bebek sayısı gibi faktörlere göre katsayılarla hesaplanan hak ediş ödemesi yapıldığını söyledi.

Sezen, hak ediş şeklinde ödeme yapılması nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadıklarını, salgın sürecinde ise mağduriyetin en üst seviyeye çıktığını söyledi.

'Vekil bul' deniyor

Birçok aile hekiminin hastalık sebebiyle normal mesaisini yapamadığını anlatan Sezen, "Böylesine bir dönemde bile yerlerine çalışacak hekim ya da aile sağlığı elemanı bulmaları isteniyor. Bulamazlarsa çalışamadıkları gün kadar kesiliyor" dedi.

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