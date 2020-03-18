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Türkiye'de virüsten ikinci ölüm
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TÜRKİYE
18.03.2020 23:19
Türkiye'de virüsten ikinci ölüm
TC Sağlık Bakanı Koca, corona virüse yakalanan 61 yaşındaki erkek bir hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bakan Koca ayrıca, vaka sayısının 93 kişi artararak 191'e ulaştığını açıkladı.
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