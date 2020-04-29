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Türkiye’de virüsü yenen hasta sayısı 44 bini geçti

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Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 936 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 89 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 117 bin 589, can kaybı 3 bin 81, iyileşen hasta sayısı 44 bin 22 oldu.
Türkiye’de virüsü yenen hasta sayısı 44 bini geçti

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter’dan paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 498 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 936 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 89 hasta vefat etti, 5 bin 231 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 991 bin 613, toplam vaka sayısı 117 bin 589, toplam vefat sayısı 3 bin 81, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1574, toplam entübe hasta sayısı 831, toplam iyileşen hasta sayısı 44 bin 22 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000’i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım.” ifadelerini kullandı.

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