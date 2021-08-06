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Türkiye'de yangın mağdurlarına vergi kolaylıkları

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki mükellefler için mücbir sebep hali ilan etti. Buna göre yangından etkilenen mükelleflerin vergi yükümlülükleri Kasım ayına kadar ertelendi.
Türkiye'de yangın mağdurlarına vergi kolaylıkları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, orman yangınlarından  etkilenen bölgelerdeki mükellefler için mücbir sebep hali ilan etti. Gelir İdaresi Başkanlığı‘nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "28 Temmuz’da başlayan yangınlardan etkilenen Osmaniye ili Kadirli ve merkez ilçelerinde, Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçelerinde, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde, Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulunmuştur" denildi.

Açıklamada, adı sayılan yerlerde yangının başladığı 28 Temmuz‘dan itibaren kayıtlı olan mükelleflerin 1 Kasım 2021 tarihi de dahil olmak üzere vergi yükümlülüklerinden muaf tutulacağı bildiriliyor. İlan edilen mücbir sebep ile verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, yangın tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, yangın tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresinin uzatıldığı duyuruldu.

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Böylece mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 16 Kasım 2021 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi de 30 Kasım Salı günü sonuna kadar ödenebilecek. Ayrıca adı geçen yerlerde bulunan mükelleflerin, mücbir sebep hali süresi zarfından vermesi gereken 2021 yılı 2‘nci geçici vergi beyannamesinin de verilmeyeceği kaydedildi.

Mücbir bölge ilan edilen yerlerdeki yangın mağduru mükelleflerin vergi borçlarının 16 Aralık 2021 Perşembe günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da yerine getirmeleri halinde faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirileceği belirtildi.

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