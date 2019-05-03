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Türkiye'de yapılacak NATO toplantısı öncesi ‘Kıbrıs’ gerilimi

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Belçika’da yapılan devir teslim törenine NATO’ya üye olmayan Kıbrıs’ın davet edilmesi üzerine Türk subayların töreni terk ettikleri bildirildi.
Türkiye'de yapılacak NATO toplantısı öncesi ‘Kıbrıs’ gerilimi

NATO, üst düzey karar alma mekanizması Kuzey Atlantik Konseyi’nin 6-7 Mayıs tarihlerinde Türkiye’de toplanacağını duyurdu. Öte yandan bugün Belçika’da yapılan devir teslim törenine NATO’ya üye olmayan Kıbrıs’ın davet edilmesi üzerine Türk subayların töreni terk ettikleri bildirildi.

NATO’nun üst düzey karar alma mekanizması Kuzey Atlantik Paktı’nın 6-7 Mayıs tarihlerinde Türkiye’de toplanacağı açıklandı. Öte yandan Belçika’daki NATO karargahında yapılan devir teslim törenine Kıbrıs’ın da davet edilmesinin gerilime neden olduğu bildirildi.

NATO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Atlantik Konseyi, Akdeniz Diyaloğu’nun 25’inci yıldönümü dolayısıyla Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in başkanlığında Türkiye’de toplanacak. Açıklamada toplantıya NATO’nun Akdeniz Diyaloğu çerçevesindeki ortaklarının da katılacağı belirtildi.

Öte yandan bugün Belçika’daki NATO karargahında gerçekleşen Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı (SACEUR) devir teslim töreninde Türkiye ile gerilim yaşandı.

Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre NATO Genel Sekreteri Soltenberg'in de katıldığı törene NATO üyesi olmayan Kıbrıs’ın da davet edilmesi üzerine Türk diplomatlar ve subaylar durumu protesto etmek için töreni terk etti.

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