  • BIST 101.971
  • Altın 230,252
  • Dolar 5,3205
  • Euro 6,0379
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Türkiye’de yargı koca bir şakaya dönüştü

»
"Kavala gibi insanları Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya çalışmakla suçlamak tam bir delilik”
Türkiye’de yargı koca bir şakaya dönüştü

Avrupa Birliği’nin yasama kolu Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, iş insanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında hazırlanan 657 sayfalık iddianameyle ilgili, “Türkiye’de yargı koca bir şakaya dönüştü” yorumunda bulundu. Piri, “İnsanları iddianame olmadan tutuklamak ve 16 ay cezaevinden sonra Osman Kavala gibi insanları Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya çalışmakla suçlamak tam bir delilik” dedi.

AP Raportörü Piri, kasım ayında kamuoyuyla paylaştığı Türkiye raporunun Avrupa Parlamentosu Dış İlişkileri Komitesi’nde bugün oylanması sonrası Twitter’da bir soru cevap etkinliği gerçekleştirdi. Piri’ye T24 editörleri de AB-Türkiye ilişkileri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin önünde bekleyen davalar ve sığınmacı krizinde tarafların attığı adımlara dair sorular yöneltti.

T24’ün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin önünde bekleyen başvurular ve bu konudaki yavaşlığa dair eleştiriler konusundaki fikrini sorduğu Piri, kuvvetler ayrılığına dikkat çekerek, “Bir siyasetçi olarak, bir mahkeme hakkında ne dediğinize dikkat etmelisiniz. Ama aynı zamanda da AİHM’in bu önemli davaları değerlendirmeye alma konusunda daha hızlı olabileceği fikrine sahibim” cevabını verdi.

Piri’nin T24’ün diğer sorularına verdiği yanıtlar şöyle…

Metin Kaan Kurtuluş: AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda karamsar bir bakışa sahipsiniz gibi duruyor. Türkiye’yi yeniden tam üyelik yolunda bir ülke olarak görmeniz için gelecekte hangi değişiklikleri görmek istersiniz?

Kati Piri: Türkiye’nin çok ihtiyaç duyduğu demokratik reformlara dönüş. Bağımsız yargıya, basın özgürlüğü ve insan haklarına saygı. Bunların, aynı zamanda Türk vatandaşlarının çoğunun da hükümetlerinden bekledikleri şeyler olduğunu düşünüyorum.

Gonca Tokyol: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacı krizi konusunu dün bir kez daha gündeme getirdi ve "Yeni bir göç dalgası yaşanması halinde artık biz bunu tek başına göğüsleyemeyeceğiz" dedi. AB’nin sığınmacı anlaşması konusunda üstüne düşeni yaptığını düşünüyor musunuz?

Kati Piri: Hayır, AB anlaşılanların tamamını yerine getirmedi. Bu konudaki en büyük eleştirim, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların geniş kapsamlı bir şekilde yeniden yerleştirilmesi sözünü tutmamış olmamız.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muayene için geldiği hastanede 'buralar çok pis' dedi, temizlik yaptı20 Şubat 2019 Çarşamba 18:43
  • Erdoğan'dan atamalarla ilgili önemli açıklama20 Şubat 2019 Çarşamba 18:39
  • Ankara'da patlama! yaralılar var(güncellendi)20 Şubat 2019 Çarşamba 18:34
  • Memet Ali Alabora ve 15 kişi için müebbet isteniyor20 Şubat 2019 Çarşamba 17:23
  • Otobüs yandı, 29 yolcu ölümden döndü20 Şubat 2019 Çarşamba 16:47
  • Kumarhaneye dönüştürülen minibüse baskın20 Şubat 2019 Çarşamba 16:12
  • Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin yeni başkanı Simone Kaslowski20 Şubat 2019 Çarşamba 16:04
  • 10 yaşındaki öğrenci sınıfta yiyeceklere tutkal sıkınca: 20 çocuk hastanelik20 Şubat 2019 Çarşamba 15:54
  • S400 Füzeleri Kapıda20 Şubat 2019 Çarşamba 14:58
  • Tüketici güven endeksi Şubat ayında 57.8 seviyesine geriledi20 Şubat 2019 Çarşamba 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti