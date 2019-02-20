"Kavala gibi insanları Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya çalışmakla suçlamak tam bir delilik”

Avrupa Birliği’nin yasama kolu Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, iş insanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında hazırlanan 657 sayfalık iddianameyle ilgili, “Türkiye’de yargı koca bir şakaya dönüştü” yorumunda bulundu. Piri, “İnsanları iddianame olmadan tutuklamak ve 16 ay cezaevinden sonra Osman Kavala gibi insanları Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya çalışmakla suçlamak tam bir delilik” dedi.

AP Raportörü Piri, kasım ayında kamuoyuyla paylaştığı Türkiye raporunun Avrupa Parlamentosu Dış İlişkileri Komitesi’nde bugün oylanması sonrası Twitter’da bir soru cevap etkinliği gerçekleştirdi. Piri’ye T24 editörleri de AB-Türkiye ilişkileri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin önünde bekleyen davalar ve sığınmacı krizinde tarafların attığı adımlara dair sorular yöneltti.

T24’ün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin önünde bekleyen başvurular ve bu konudaki yavaşlığa dair eleştiriler konusundaki fikrini sorduğu Piri, kuvvetler ayrılığına dikkat çekerek, “Bir siyasetçi olarak, bir mahkeme hakkında ne dediğinize dikkat etmelisiniz. Ama aynı zamanda da AİHM’in bu önemli davaları değerlendirmeye alma konusunda daha hızlı olabileceği fikrine sahibim” cevabını verdi.

Piri’nin T24’ün diğer sorularına verdiği yanıtlar şöyle…

Metin Kaan Kurtuluş: AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda karamsar bir bakışa sahipsiniz gibi duruyor. Türkiye’yi yeniden tam üyelik yolunda bir ülke olarak görmeniz için gelecekte hangi değişiklikleri görmek istersiniz?

Kati Piri: Türkiye’nin çok ihtiyaç duyduğu demokratik reformlara dönüş. Bağımsız yargıya, basın özgürlüğü ve insan haklarına saygı. Bunların, aynı zamanda Türk vatandaşlarının çoğunun da hükümetlerinden bekledikleri şeyler olduğunu düşünüyorum.

Gonca Tokyol: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacı krizi konusunu dün bir kez daha gündeme getirdi ve "Yeni bir göç dalgası yaşanması halinde artık biz bunu tek başına göğüsleyemeyeceğiz" dedi. AB’nin sığınmacı anlaşması konusunda üstüne düşeni yaptığını düşünüyor musunuz?

Kati Piri: Hayır, AB anlaşılanların tamamını yerine getirmedi. Bu konudaki en büyük eleştirim, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların geniş kapsamlı bir şekilde yeniden yerleştirilmesi sözünü tutmamış olmamız.