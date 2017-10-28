Türkiye’de yaz saati uygulaması 2018’de sona erecek

Türkiye’de, Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınacağı bildirildi.

Kararda ayrıca, 7 Ekim 2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Söz konusu kararda, “Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla; bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00’ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır” denilmişti.

Öte yandan, AB Komisyonu, yaz saati uygulamasının kaldırılmasına yönelik taleplerin incelemeye alındığını açıkladı.

Komisyon sözcüsü, cuma günü Brüksel’de yaptığı açıklamada mevcut tüm verilerin değerlendirilmeye alındığını belirtti.

AB Komisyonu,tarafından yapılan açıklamada, değerlendirme sonrası bir sonuca ulaşıldığında kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Yarın sona erecek yaz saati uygulaması başından bu yana tartışılan bir uygulama. Kış saati uygulaması nedeniyle saatlerin bir saat geri alınacak olması birçok kişide, daha az uyunacağı için pek sevilmiyor.

Türkçe’de yer alan habere göre, kamuoyu araştırma enstitüsü YouGov’un Almanya’da yaptığı bir ankete göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 47’si kış saati uygulamasına geçilen pazar gününün sabahında uyku eksikliğini hissettiğini belirtti.

Yine ankete katılanların yüzde 60’ı da yaz saati uygulamasının tamamen kaldırılmasından yana görüş belirtti.