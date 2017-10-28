 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.884
  • Altın 155,248
  • Dolar 3,8021
  • Euro 4,4052
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASon dakika: Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti

Türkiye’de yaz saati uygulaması 2018’de sona erecek

»
Türkiye’de yaz saati uygulaması 2018’de sona erecek
Türkiye’de, Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınacağı bildirildi.

Kararda ayrıca, 7 Ekim 2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Söz konusu kararda, “Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla; bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00’ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır” denilmişti.

Öte yandan, AB Komisyonu, yaz saati uygulamasının kaldırılmasına yönelik taleplerin incelemeye alındığını açıkladı.
Komisyon sözcüsü, cuma günü Brüksel’de yaptığı açıklamada mevcut tüm verilerin değerlendirilmeye alındığını belirtti.

AB Komisyonu,tarafından yapılan açıklamada, değerlendirme sonrası bir sonuca ulaşıldığında kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Yarın sona erecek yaz saati uygulaması başından bu yana tartışılan bir uygulama. Kış saati uygulaması nedeniyle saatlerin bir saat geri alınacak olması birçok kişide, daha az uyunacağı için pek sevilmiyor.

Türkçe’de yer alan habere göre, kamuoyu araştırma enstitüsü YouGov’un Almanya’da yaptığı bir ankete göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 47’si kış saati uygulamasına geçilen pazar gününün sabahında uyku eksikliğini hissettiğini belirtti.

Yine ankete katılanların yüzde 60’ı da yaz saati uygulamasının tamamen kaldırılmasından yana görüş belirtti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Meral Akşener'den İyi Parti'nin logosuna ilişkin açıklama27 Ekim 2017 Cuma 14:18
  • TC Ekonomi Bakanı Zeybekci: Coşmuş bir ekonomimiz var27 Ekim 2017 Cuma 14:04
  • Demirtaş’tan HDP'ye: Gerekirse bırakabilirim26 Ekim 2017 Perşembe 16:44
  • ‘Büyükada davası’ tutuklularının tümüne tahliye26 Ekim 2017 Perşembe 13:35
  • NATO yetkilisi: Türkiye’nin S-400 almasının ‘sonuçları’ olur26 Ekim 2017 Perşembe 13:32
  • Irak Başbakanı İbadi, Ankara'da25 Ekim 2017 Çarşamba 14:59
  • "AKP'de 22 il başkanının değişimi söz konusu"25 Ekim 2017 Çarşamba 14:50
  • Redhack davası: Bir gazeteci tahliye edildi25 Ekim 2017 Çarşamba 14:17
  • "İyi Parti" Türkiye siyasetinde25 Ekim 2017 Çarşamba 14:06
  • Çavuşoğlu: “Çözüm herkesin yararına olacak”25 Ekim 2017 Çarşamba 13:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti