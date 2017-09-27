Türkiye'de yaz saati uygulaması için yürütmeyi durdurma kararı

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe KKTC'de de yürürlüğe giren yaz saati uygulaması için Türkiye'de Danıştay Dava İdareleri Kurulu'ndan yürütmeyi durdurma kararı geldi.

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe KKTC'de de yürürlüğe giren yaz saati uygulaması için Türkiye'de Danıştay Dava İdareleri Kurulu'ndan yürütmeyi durdurma kararı geldi.

Gün Işığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta yaz saati uygulanması hakkında Türkiye'de açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

27 Mart 2017 gününden itibaren uygulanmaya başlanan ve her yıl uygulanacak olan yaz saati uygulamasında yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararda Türkiye Bakanlar Kurulu'na verilen yetkinin bir defaya mahsus uygulanabileceği, gerekçesiyle verildiği açıklandı. Kararda, Bakanlar Kurulu'nun ilgili düzenleme için süreklilik arz edecek şekilde kullanılması yönünde bir yetki verilmediği hatırlatıldı.