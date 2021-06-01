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Türkiye'de yazda okullar açık.. KKTC'de ne olacak? Telafi programı uygulanacak mı?

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Türkiye'de yazda okullar açık.. KKTC'de ne olacak? Telafi programı uygulanacak mı?
Türkiye'de yazda okullar açık.. KKTC'de ne olacak? Telafi programı uygulanacak mı?

Selçuk: Telafi programı kapsamında yaz boyunca okullarda öğrencilerimizi ağırlayacağız

Türkiye'de  yazda okullar açık.. KKTC'de ne olacak? Telafi programı uygulanacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide ben de varım" programı hakkında açıklamalarda bulundu. Yazın okulların açık tutulacağını, isteyen öğrencilerin okulların imkanlarından faydalanabileceğini ifade eden Bakan Selçuk, "Yaz boyunca okullarda öğrencilerimizi ağırlayacağız" dedi.

ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencileri için okuma taraması yapılacağını belirten Bakan Selçuk, liseler için de özel programlar uygulanacağını ifade etti. Karnelerin 18 Haziran'dan itibaren öğrencilere açılacağını da duyuran Selçuk şöyle konuştu:

"Yaz dönemiyle birlikte bakanlığımız 1.5 yıl sürecek olan ulusal destekleme sürecine de girmiş bulunuyor. Her okulumuz öncelikli ve kritik kazanımları dikkate alarak kendi okullarındaki öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını belirleyecek. Okullar böylece bir telafi planı da oluşturmuş olacak. 18 Haziran 2 Temmuz aralığında okullar çalışmalarını bu planlar doğrultusunda hazırlamaya başlayacaklar. Okullar, 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrenciler için açık tutulacak. İsteğe bağlı olarak öğrencilere fiziksel etkinlikler ve akademik programlar sunulacak. Yaz boyu öğrencilerimizi okullarda ağırlayacağız. Öğretmenlerimiz de isterlerse öngörülen program kapsamında görev alabilecekler. "

"1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak."

"3 ve 4. sınıflarda da yetiştirme programı dediğimiz bir program ile destekleyeceğiz."

"Ortaokul öğrencilerimizin de yeterlilikleri uluslararası kriterlere göre değerlendirilecek."

"Liseler için kritik kazanımlar taraması ile özel programlar uygulanarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmeleri ve üniversiteye hazırlanmaları hedefleniyor. Bu süreçler her okulun ihtiyacına göre şekillenecek."

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