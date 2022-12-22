Türkiye’de yeni asgari ücret belli oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yeni asgari ücretini açıkladı.
İşçi ve işveren tarafının anlaşma sağlayamadığı toplantı sonrası Erdoğan asgari ücretin 8.500 TL olduğunu açıkladı.
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, basın toplantısına katılmadı
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, resmi tekliflerinin 9 bin lira olduğunu belirtmişti.
Atalay bu rakamın kabul edilmemesi durumunda masaya oturmayacaklarını söylemişti.
TÜRK-İŞ, açıklamanın yapılacağı toplantıya katılmama kararı aldı.Öte yandan, TÜRK-İŞ'in karara muhalefet şerhi koyması bekleniyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.