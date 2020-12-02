Türkiye'de yeni koronavirüs vaka sayısı 31 bin 923, günlük can kaybı da 193 oldu

Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız. http://covid19.saglik.gov.tr
Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 2, 2020
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