Türkiye’de yeni rüzgar ve güneş santralleriyle elektrik üretmek, ithal kömür ile üretmekten ‘daha ekonomik hâle geldi’

İklim üzerine çalışan Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember, Türkiye’de yeni rüzgar ve güneş santralleriyle elektrik üretmenin, ithal kömür ile üretmekten daha ekonomik hâle geldiğini açıkladı.

İklim üzerine çalışan Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember, Türkiye’de yeni rüzgar ve güneş santralleriyle elektrik üretmenin, ithal kömür ile üretmekten daha ekonomik hâle geldiğini açıkladı.

Beş yıl öncesine göre Türkiye’de rüzgar enerjisi santrali kurulum maliyetinin yüzde 32, güneş enerjisi santrali kurulum maliyetinin de yüzde 50 oranında azaldığını aktaran Ember, buna karşılık kömür fiyatlarının küresel piyasada son 10 yılın en pahalı noktasına yükseldiğini, son dört ay içinde ikiye katlandığını belirtti.

Kuruluş Türkiye’deki kömür santrallerinin yüzde 45’inin ithal kömürle çalıştığını hatırlattı ve bu yılki yüksek üretime devam edilmesi halinde Türkiye’nin 2021’deki kömür ithalatının 5 milyar doları bulabileceğine dikkat çekti.

Ember’e göre yeni kurulacak güneş ve rüzgar enerjisi santralleri ile ithal kömür santrallerindeki elektrik maliyetleri şöyle: