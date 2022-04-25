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Türkiye'de yeni vaka sayısı 2 bin 604

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Türkiye'de yeni vaka sayısı 2 bin 604
Türkiye'de yeni vaka sayısı 2 bin 604

Son 24 saatte 2 bin 604 vaka tespit edildi, 15 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 134 bin 346 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 573 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 441 bin 608 doza yükseldi.

 

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