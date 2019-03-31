  • BIST 93.784
  • Altın 231,970
  • Dolar 5,6359
  • Euro 6,3264
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Türkiye'de yerel seçim. Oylar sayıma başlandı #Seçim 2019

»
Türkiye'de yerel seçim. Oylar sayıma başlandı #Seçim 2019
Türkiye'de yerel seçim. Oylar sayıma başlandı #Seçim 2019

Bugün tüm Türkiye sandığa gitti. Saat 17:00 itibari ile tüm illerde sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi. 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarının açıklanmasına ise saatler kaldı.

Yasaklar kalkar kalmaz seçim sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz...

Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar sandık başına gitti. 32 ilde saat 07:00’da başlayan oy kullanma süresi 16:00’da bitmişti. Kalan illerde de saat 17:00 itibari ile sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. Seçim sonuçlarını anbean haberimizden takip edebilirsiniz…

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bariyerlerle kapatıldı #Seçim201931 Mart 2019 Pazar 18:09
  • Kars'ta bir kişi, oy kullanırken cep telefonunu seçim sandığına düşürdü #Seçim201931 Mart 2019 Pazar 17:47
  • Türkiye Komünist Partisi Tunceli il Belediye Başkanlığını kazanma üzere31 Mart 2019 Pazar 17:39
  • İmamoğlu ile Kaftancıoğlu’ndan ortak açıklama: Şimdiden İstanbul’a hayırlı olsun!31 Mart 2019 Pazar 17:13
  • Türkiye'de yerel seçim. Oylar sayıma başlandı #Seçim 201931 Mart 2019 Pazar 17:08
  • 32 ilde sandıklar kapandı #Seçim 201931 Mart 2019 Pazar 16:16
  • Diyarbakır''da muhtar adayları arasında çıkan kavgalarda toplamda 33 kişi yaralandı #Seçim201931 Mart 2019 Pazar 14:51
  • Türkiye'de seçim: Açık oy kullanma tartışmasında 3 ölü #Seçim201931 Mart 2019 Pazar 14:08
  • Kadıköy'de seçim kavgası: 1 kişi bıçaklandı31 Mart 2019 Pazar 13:59
  • Türkiye'de oy verme işlemleri başladı.Cem Yılmaz:Biz kazanacağız(video)31 Mart 2019 Pazar 13:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti