Türkiye'de yerel seçim. Oylar sayıma başlandı #Seçim 2019

Bugün tüm Türkiye sandığa gitti. Saat 17:00 itibari ile tüm illerde sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi. 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarının açıklanmasına ise saatler kaldı.

Yasaklar kalkar kalmaz seçim sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz...

Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar sandık başına gitti. 32 ilde saat 07:00’da başlayan oy kullanma süresi 16:00’da bitmişti. Kalan illerde de saat 17:00 itibari ile sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. Seçim sonuçlarını anbean haberimizden takip edebilirsiniz…

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.