Türkiye'de yerel seçim sonuçları erken seçim getirir mi?

AKP’nin İstanbul ile birlikte bazı büyükşehirleri kaybetmesi halinde bunun bir genel seçimin kapısını aralayıp aralamayacağı yabancı yatırımcıların gündeminde.

Reuters’ın haberine göre şubatta Türkiye’ye gelen bazı yabancı yatırımcılar Ankara ve İstanbul’da yaptıkları görüşmelerde seçim sonrası nasıl bir siyasi ve ekonomik tabloyla karşılaşılacağı sorusunun yanıtını bulmaya çalıştı.

‘Ana senaryomuz dört yıl seçim olmayan bir dönem’

Türkiye’yi ziyaret eden ve görüşmelerin gizliliği nedeniyle ismini vermek istemeyen bir yatırımcı AKP-MHP birlikteliğinin bazı büyükşehirleri bir arada kaybetmesi halinde genel seçim ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtti: “Anladığımız kadarıyla halihazırda AKP’de olan bazı illerde belediye başkanlıklarında kayıp yaşanacak. Ancak bu genel seçime gidecek bir süreci beraberinde getirecek mi? Böyle bir risk var ancak beklentimiz ve ana senaryomuz yerel seçimlerin ardından dört yıl seçim olmayan bir dönemin yaşanacağı.”

Piyasa fiyatlamalarında da seçim öncesi birçok risk unsuru dile getirilse de ABD Merkez Bankası faiz artışlarının ötelenmesi ardından gelişmekte olan ülke piyasalarına artan girişlerle bu riskler TL piyasalarında belirgin şekilde hissedilmiyor.

Yetkili: ‘Bekle-gör’ politikası izleyecekler

Yabancı yatırımcılarla görüşen bir kamu görevlisi ise görüşmeleri değerlendirirken şöyle konuştu: “Onlar için siyasi istikrar önemli. Anketlerden haberdarlar ve seçim sonrası tabloyu görmek istiyorlar. Seçim sonrası oluşacak hava için olumlu ve olumsuz düşünceye sahip olanlar var. Ekonomideki gelişmelerin pozitif olmadığını görüyorlar ama genel gözlemim, ‘bekle-gör’ politikası izleyecekleri yönünde.”