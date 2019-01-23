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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Türkiye'de yerel seçime doğru... 10 Büyükşehir için anket sonucu

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Avrasya Araştırma, 10 büyükşehirde yaptığı son anket sonuçlarını açıkladı. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, "Büyükşehirlerde sadece CHP/ İYİ Parti İttifakı ve Cumhur İttifakı katılırsa oyunuz ne yönde olur?" sorusunu yönelttiklerine vurgu yaparak,
Türkiye'de yerel seçime doğru... 10 Büyükşehir için anket sonucu

Avrasya Araştırma, 10 büyükşehirde yaptığı son anket sonuçlarını açıkladı. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, "Büyükşehirlerde sadece CHP/ İYİ Parti İttifakı ve Cumhur İttifakı katılırsa oyunuz ne yönde olur?" sorusunu yönelttiklerine vurgu yaparak, HDP'nin kilit bir rol oynayacağına dikkat çekti.

Avrasya Araştırma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Antalya, Adana, Aydın, Balıkesir, Hatay ve Denizli’de yaptığı yerel seçim anketi sonuçlarını yayınladı. Ankete göre Ankara’da Mansur Yavaş açık ara önde görünürken, İstanbul’da ise başa baş bir tablo göze çarpıyor. Ankette kararsız oyların yüksekliği de dikkat çekiyor.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 10 büyükşehir için iki ittifak adaylı (Cumhur İttifakı/Millet İttifakı) seçim durumunda oluşacak oy oranlarıyla ilgili yaptıkları anketin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı. “Değerlendirme yaparken sadece iki aday olması durumunda sorulduğunu, HDP, SP gibi partilerin ve olası bağımsız adayların sonuçları değiştirme ihtimali olduğu unutmayalım” diyen Özkiraz, MHP seçmeninin ittifaka yüzde 40, AK Parti seçmeninin ise yüzde 80 oranında ‘sadık’ olduğu sonucuna ulaştıklarını söyledi.

Avrasya Araştırma’nın 10 kent için ulaştığı sonuçlar ve Özkiraz’ın iller için yaptığı değerlendirmeler şöyle:

İSTANBUL (Yüzde)

Binali Yıldırım: 44 / AK Parti

Ekrem İmamoğlu 42 / CHP

Kararsız 14
(Burada HDP ve SP adayları seçimi belirleyecektir. Her iki partinin iki ittifaktan karşılıklı alacağı oy oranı belirleyici.)


ANKARA

Mansur Yavaş: 49 /CHP

Mehmet Özhaseki 40 / AK Parti

Kararsız: 11


İZMİR 

CHP adayı: 63

Nihat Zeybekci: 24

Kararsız: 13
(CHP İzmir’de %70 üstü oy ile kazanacak)


BURSA 

Alinur Aktaş: 36 / AK Parti

Mustafa Bozbey: 34 / CHP

Kararsız: 30
(Kararsızların en yüksek olduğu büyükşehir.)


ANTALYA 

Muhittin Böcek: 52 /CHP

Menderes Türel: 38 / AK Parti

Kararsız: 10
(Burada Böcek 55 uzeri bir oy ile kazanacak)


ADANA 

Hüseyin Sözlü: 38 / MHP

Zeydan Karalar: 36 / CHP

Kararsız: 26
(Burada seçim sonuçlarını HDP belirleyecek)


AYDIN

Özlem Çerçioğlu: 54 / CHP

Mustafa Savaş: 36 / AK Parti

Kararsız: 10


BALIKESİR 

İsmail Ok: 42 / İYİ Parti

Yücel Yılmaz: 38 / AK Parti

Kararsız: 20
(Burada İsmail Ok MHP ve AKP’den oy alıyor kararsız CHP seçmenini de ikna ederse beklemedik bir fark ile kazanacak. Ahmet Akın’ın kampanyaya omuz vermesi önemli.)


HATAY

Lütfü Savaş: 48 / CHP

İbrahim Güler: 36 / AK Parti

Kararsız: 16


DENİZLİ 

Ümit Bahtiyar: 46 / İYİ Parti

Osman Zolan: 38 / AK Parti

Kararsız:16

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