Türkiye'de yerli aşıda ilk etap tamamlandı

Türkiye’deki 16 aşı projesi içinde en ileri aşamadaki aşının Faz-1 çalışmaları tamamlandı. Erciyes Üniversitesi’nin aşısında ikinci faza ay sonuna kadar geçilmesi planlanıyor.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşıda, Faz-1 çalışmaları bugün itibarıyla tamamlandı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ciddi hiçbir yan etkinin görülmediğini belirterek "Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar Faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız" dedi.

Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz-1 kapsamındaki ilk doz uygulaması, Kasım ayı başında 44 gönüllüye yapılmıştı. Önemli bir yan etkiye rastlanmayan ilk doz uygulamasından sonra ikinci doz uygulamasına da 26 Kasım'da başlandı. Faz 1'in ikinci dozu da 44 gönüllüye uygulandı. İkinci dozun 44 gönüllüye uygulanmasıyla bugün itibarıyla Faz 1 çalışmaları tamamlandı.

Faz-2 kapsamında 200 gönüllünün aşılanmasının planlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'de geliştirilmekte olan 16 aşı adayından klinik öncesi dönemi tamamlayarak insan denemelerine başlayan ilk aşının Faz-2 çalışmalarına 25 Aralık'ta başlanacağını açıklamıştı.

Faz-2 için üretime üç gün önce başlandığını bildiren Koca, yerli aşının Nisan ayında hazır olacağını ümit ettiklerini söylemişti.