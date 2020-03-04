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Türkiye'de Yeşil erik kilosu 750 liradan piyasaya çıktı

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Yeşil erik, çeyrek altın fiyatını geçerek, kilosu 750 TL'den piyasaya sunuldu. Mersin'deki üreticiden özel otomobille gece yarısı toptancı haline getirilen yeşil erik için anne adaylarının erkenden sipariş verdiği öğrenildi
Türkiye'de Yeşil erik kilosu 750 liradan piyasaya çıktı

Yılın ilk yeşil erik hasadı Mersin'de gerçekleştirildi. Antalyalı komisyoncu Tahsin Yılmaz, yeşil eriklerden 3 kilo almak için özel otomobiliyle Mersin'e gitti. Üreticiden alıp toptancı haline sabaha karşı getirdiği erikleri 70'şer gramlık paketler halinde tüketiciye sunan Yılmaz, özellikle aşeren anne adaylarından yoğun talep aldığını ifade etti.

Otomobilin arka koltuğuna iki kutu haline konulan yeşil eriklerin tane fiyatı ise ortalama 10 TL'yi buluyor. Yeşil eriğin kilogram fiyatı ise çeyrek altını geçti. Piyasada 515 TL'den alıcı bulan çeyrek altına karşın bir kilo yeşil eriğin toptancı halindeki fiyatı ise 750 TL.Geçen yıl İstanbul'da ilk hasadın piyasaya sürüldüğünü ancak bu yıl Antalya'nın ilki yaşadığını kaydeden Tahsin Yılmaz, yeşil erikle ilgili çok talep aldıklarını, hasat için Mersin'e gittiğini söyledi. Kendi otomobiliyle aşeren anne adayları için bir miktar yeşil erik getirdiğini kaydeden Yılmaz, “İsteyene 50 TL'ye 70 gramlık küçük paketlerden verebiliyoruz. 1 kilo almak isteyen ise 750 TL'yi gözden çıkaracak. İlk ürün olduğu için ve kendisine göre bir piyasası olduğu için fiyatı böyle. Özellikle anne adaylarından hemen arayanlar oldu. Aşerilince sonucuna katlanılıyor" dedi.

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