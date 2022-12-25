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Türkiye'de yılbaşı sofrası 2.500 liradan başlıyor

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Enflasyonla birlikte yılbaşı sofrası kurmanın maliyeti de artıyor. Az çeşitli bir yılbaşı menüsünün evdeki maliyeti 2.500 TL olurken, yeni yılı dışarıda karşılamanın maliyeti ise bir asgari ücrete ulaşıyor.
Türkiye'de yılbaşı sofrası 2.500 liradan başlıyor

Bitmesine sayılı günler kalan 2022 en çok yüzde 100'ü aşan gıda enflasyonu ile tüm gelir grupları üzerinde büyük bir yük yaratırken, yeni yılı mütevazı bir sofrada karşılamanın maliyeti de artıyor. Alkolsüz, içinde yılbaşı geleneği olan hindi, birkaç meze, meyve ve  çerezden oluşan bir sofra 2.000 TL'lik bir maliyete ulaşırken içkinin de yer aldığı yılbaşı sofraları en az 2.500 TL'lik maliyetle kurulabiliyor. Birkaç zincir marketin online satış kanallarından aldığımız fiyatlara göre bu yıl bütün bir hindinin kilogram fiyatı 99 TL olurken, ortalama 5 kilogram bir hindi için ödenecek ücret 500 TL'ye ulaşıyor. Bazı perakende satış noktaları doldurulmuş bütün bir hindiyi 1.299 TL'lik fiyatla hazır ve pişirilmiş olarak müşterilerine sunuyor. Hesabımıza hazır pişirilmiş hindiyi eklediğimizde başlangıç 1.299 TL'den yapılmış oluyor. Yarım kiloluk 4 çeşit meze, 250 gramlık çerez çeşitleri, gazlı içecek ve meyve ile sofranın maliyeti 2.000 TL'yi buluyor.  Rakı ve şarap gibi içkiler de sınırlı bir şekilde sofraya eklendiğinde bu maliyet 2.500 TL civarında oluyor.

ÇEREZLER EL YAKIYOR

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan çerezlerde de fiyatlar oldukça yüksek. Antep fıstığının kilogram fiyatı 240 TL olurken, kavrulmuş fındık 135 TL, karışık lüks kokteyl çerez ise 120 TL. Meze olarak yoğurtlu patlıcanın kilogramı 216 TL, haydari 215 TL, yaprak sarma 120 TL, şakşuka ise 150 TL. İçinde gazlı içecekler, Türk kahvesi ve çikolata gibi ürünlerin ağırlıkta olduğu yılbaşı sepeti de 215 TL'den başlayıp 350 TL'ye kadar çıkan fiyatlarla raflarda. Meyvelerde ise bir kilogram yerli muz 21.75 TL, bir kilogram elma 16.90 TL, bir kilogram portakal ise 17.90 TL civarında.

Şef menüsü ile yeni yıl bir asgari ücret ediyor

Yeni yılı ev dışında dışarıda karşılamak isteyenler içinde maliyet bir asgari ücret kadar. İstanbul'un tercih edilen restoranlarından birinde şef tarafından hazırlanmış kişi başı menü, bar eğlence programı ve limitsiz içki paket fiyatı 8.500 TL ile bir asgari ücret ediyor. Aynı mekanın sadece bar menüsü ise kişi başı 4.500 TL. Çırağan'da konaklamalı 2 kişilik yılbaşı paketi ise 10.800 TL'ye kadar çıkıyor. Yine Çırağan'da 1 Ocak 2023 Pazar günü servis edilecek brunch ise kişi başı 2.850 TL.

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