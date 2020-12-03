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Türkiye'de yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelebilir

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TC Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağının yararlı olabileceğini söyledi.
Türkiye'de yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelebilir

TC Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağının yararlı olabileceğini söyledi.

HaberTürk TV’ye konuşan Özlü,  "Ben böyle bir kısıtlamanın yararlı olacağını düşünürüm. Kişisel olarak olmasını tavsiye ederim. Çünkü biz Ramazan Bayramı'nda böyle bir kısıtlama yapmıştık ve ondan sonra vaka sayılarında belirgin bir düşme olduğunu gördük. Oysa Kurban Bayramı'nda bunu yapmadık ve yapmadığımız için maalesef Kurban Bayramı'ndan sonra ciddi bir enfeksiyon artışı ortaya çıktı"  dedi.

“Ramazan Bayramı’nda çok işe yaradı; Kurban Bayramı’nda çok bulaş oldu”

Özlü, "Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, yılbaşı gibi toplumsal bir araya gelme, kutlama, birlikte vakit geçirmenin yoğun olarak yaşandığı, insan hareketliliğinin olduğu günler bu açıdan toplumda hastalığın yayılması için risk. Bu riskin azaltılması bakımından Ramazan Bayramı'nda çok işe yaradığını gördük. Maalesef Kurban Bayramı'nda yapılmadığı için çok bulaş oldu. Yılbaşı için de yapılabilir" diye konuştu.

Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa ülkelerinin çoğunda kısıtlılıklar var. Bir araya gelme sayısı örneğin bir evde 5-6 kişiden fazlaya izin verilmiyor. Ev içinde veya ev dışında toplanma sayılarında belirgin kısıtlamalar var, bunların yılbaşına kadar devam edeceği yönünde bazı ülkelerde karar alınmış durumda. Yılbaşını kapsayacak mı bilmiyorum çünkü belki bu açıdan yılbaşında bir rahatlama getirilebilir. Bulaşma düşerse oralarda yılbaşı esnetilebilir.

Bizde de alınan tedbirlerin etkileri nasıl olacak, o zamana kadar görür müyüz, artış trendi devam eder mi onu bilmiyorum ama faydası olur mu derseniz elbette faydası olur, bulaşmayı azaltır, böyle bir tedbir alınabilir" 

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