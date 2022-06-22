  • BIST 2.564,29
  • Altın 1020.102
  • Dolar 17.3541
  • Euro 18.2373
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAMeme Kanserinde Erken Tedavi Hayat Kurtarıyor

Türkiye'de yılbaşından bu yana 42 bin 666 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

»
Düzensiz göçle mücadele kapsamında bu yıl ülkelerine gönderilen toplam düzensiz göçmen sayısı 42 bin 666'ya yükseldi.
Türkiye'de yılbaşından bu yana 42 bin 666 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 18-21 Haziran’da Malatya Havalimanı’ndan yapılan 5 charter uçuşu ile 1135 Afganistan uyruklu, Kabil’e sorunsuz ulaştı.

Bu uçuşlarla bu yıl, 94’ü Afganistan, 2’si Pakistan’a olmak üzere toplam 96 charter seferi düzenlendi. Bu seferlerle 17 bin 497 yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.

Bu yıl sınır dışı edilen Afganistan uyrukluların sayısı 24 bin 341, Pakistanlıların sayısı 6 bin 25 oldu. Yılbaşından itibaren sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 42 bin 666’ya yükseldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan, Johnson’la görüştü21 Haziran 2022 Salı 17:25
  • Bahçeli'den Millet İttifakı'na: Çıkarsınlar adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı21 Haziran 2022 Salı 13:51
  • Kalın: PKK'nın faaliyetleriyle ilgili İsveç'in acilen adım atmasını bekliyoruz21 Haziran 2022 Salı 13:39
  • Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşıyla görüştü21 Haziran 2022 Salı 11:25
  • Van'da 4 büyüklüğünde deprem21 Haziran 2022 Salı 11:23
  • Erdoğan ile Guterres görüştü21 Haziran 2022 Salı 09:08
  • Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis’e, “üstçavuş” düzeyinde cevap20 Haziran 2022 Pazartesi 20:52
  • Bedelli askerlik yolu açılacak!20 Haziran 2022 Pazartesi 14:43
  • İstanbul Havalimanı 5 yıldızlı havalimanı seçildi20 Haziran 2022 Pazartesi 14:01
  • Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem20 Haziran 2022 Pazartesi 13:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti