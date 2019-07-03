Türkiye'de yıllık enflasyon belirlendi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları yılın ilk yarısında yüzde 5.01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.88 yükseldi.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,65 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.

Aylık en fazla düşüş gıda ve alkolsüz içeceklerde

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı haziran ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,86, eğitimde yüzde 1,50, sağlık ve ev eşyasında yüzde 0,57 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yıllık en fazla artış çeşitli mal ve hizmetler grubunda

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda yüzde 1,57 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,04 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 26,88 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 22,51, lokanta ve oteller yüzde 20,84, alkollü içecekler ve tütün yüzde 19,24 ve gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19,20 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.