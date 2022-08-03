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Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 2,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,17 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 79,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 144,61 olarak kaydedildi.
Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 49,65, yurt içi üretici fiyatları yüzde 97,3 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,37, Yİ-ÜFE yüzde 5,17 yükseldi.

TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 45,72, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 79,6 artış kaydetti.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 70,04, geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 144,61 arttı.

BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuzda TÜFE'nin yüzde 3,4 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre haziranda yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği hesaplanmıştı.

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