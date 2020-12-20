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Türkiye’de Yoğun Bakımda 9 Kişinin Öldüğü Yangın Yüksek Akımlı Oksijen Cihazından Çıktı

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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki hastane yangınına ilişkin, "Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz" açıklamasında bulundu.
Türkiye’de Yoğun Bakımda 9 Kişinin Öldüğü Yangın Yüksek Akımlı Oksijen Cihazından Çıktı

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki hastane yangınına ilişkin, "Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü hastanedeki yangına ilişkin "Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz." dedi.

GAZİANTEP'TE HASTANEDE YOĞUN BAKIMDA ÇIKAN YANGINDA 9 HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile yangının meydana geldiği SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Koca, yangının 04.30 civarında çıktığını belirterek şöyle konuştu:

"Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz. Bunun da devamında 20 yataklı serviste hasta sayısı 19 kişiydi. 19 kişiden 7 vatandaşımız olay anında hayatını kaybetti. 1 vatandaşımız 11 hastanın özellikle transferi döneminde, 1 hastamız da 4,5 saat sonra nakil yapılan hastanede hayatını kaybetmiş oldu, yani toplam takip edilen 19 hastamızdan 9 vatandaşımızı kaybetmiş olduk. 10 hastamızın da nakli yapılarak civar hastanelerin yoğun bakımlarında tedavileri devam etmekte. Ben hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum yaralılarımız acil şifa diliyorum."

Bakan Koca, 3 hastanın Şehit Kamil Hastanesinde, 1 hastanın 25 Aralık Devlet Hastanesinde, 1 hastanın Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 1 hastanın Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesinde, 1 hastanın Özel Sevgi Hastanesinde, 2 hastanın Özel Anka Hastanesinde, 2 kişinin Özel NCR Hastanesinde, 1 hastanın Özel Medikalpark Hastanesinde, 1 hastanın Özel Deva Life Hastanesinde, 1 hastanın Özel Deva Hastanesinde, 3 hastanın da kendi talepleri olmak üzere 14 hastanın tedavilerinin yoğun bakım servisinde sürdüğünü ifade etti.

Sağlık Bakanı Koca, şöyle devam etti:

"Müdahale etmeye çalışan 16 personelin de yangından etkilendiğini gördük. Bununla ilgili 7 personelin yoğun bakımda yakın takibi yapılmakta. Kendilerini ziyaret ettik, ciddi bir sorunlarının olmadığını zannediyorum bugün yoğun bakımda tedavileri tamamlanıp servise alınmaları mümkün olabilir.

Olayla ilgili inceleme hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak müfettiş görevlendirmesi anında yapıp incelemeyi başlatmış olduk, soruşturma başlamış oldu. Bu anlamda herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her neyse yapılma noktasında kararlı olacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun. Rabbim memleketimize tekrar böyle bir şey yaşatmasın, milletimizin başı sağ olsun."

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