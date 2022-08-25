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Türkiye'de yoksulluk sınırı 21 bin 784 TL’ye yükseldi

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Türkiye'de yoksulluk sınırı 21 bin 784 TL’ye yükseldi
Türkiye'de yoksulluk sınırı 21 bin 784 TL’ye yükseldi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 2022 Ağustos’a ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, yüksek enflasyon nedeniyle dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gereken aylık harcama tutarının (açlık sınırı), ağustosta 7 bin 282 TL’ye yükseldiği belirtildi.

Dört kişilik bir ailenin aylık tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli olan tüm harcamaları ifade eden yoksulluk sınırı ise ağustosta 21 bin 784 TL’yi buldu.

BİR YIL İÇİNDE 9 BİN 351 TL BİRDEN ARTTI

Böylece, açlık sınırı ağustosta bir önceki aya göre 284 TL daha artmış oldu.

Gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama da 243 TL artarak 14 bin 466 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise aylık bazda 527 lira daha arttı.

Birleşik Kamu-İş, son bir yılda açlık sınırının 3 bin 693 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamanın ise 5 bin 685 lira arttığını belirtti.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 9 bin 351 liralık artış gösterdi.”

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE UÇUK FİYAT

Ankara'da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlarına göre, sağlıklı beslenebilmek için et- balık-yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 50 lira, son bir yılda ise 778 lira artarak bin 816 lira oldu.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 6 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 116 liralık artışla 209 lira oldu.

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama ağustosta bir önceki aya göre 73 lira artarak 2 bin liraya yükseldi.

Son bir yıllık dönemde ise bin 104 liralık artış oldu.

Meyve için harcanması gereken para ağustosta 29 lira azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise 167 lira artarak 529 lira oldu.

Sebze harcamasının parasal tutarı da ağustosta önceki aya göre 106 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 516 lira artarak 794 lira oldu.

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