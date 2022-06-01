  • BIST 2.581,45
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4261
  • Euro 17.6242
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKA‘Diyet yapıyorum ama bir türlü kilo veremiyorum’ diyorsanız…

Türkiye'de yol projesinde hafriyat krizi!

»
Erdoğan’ın temelini attığı yol projesinin güzergâhına milyonlarca metreküp hafriyat döküldü. Hafriyatı döküm sahası yerine tarım arazisine döken sanayi sitesinin yöneticisi “Hafriyat işi pahalı” diyerek kendini savundu.
Türkiye'de yol projesinde hafriyat krizi!

İstanbul Arnavutköy’de, iktidara yakınlığıyla bilinen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyelerinin de yer aldığı sanayicilerin bir çevre felaketine yol açtığı ortaya çıktı. MÜSİAD Organize Sanayi Bölgesi olarak bilinen Hadımköy Deliklikaya Sanayi Bölgesi’nde, sanayi tesisi ve fabrika inşaatları sürüyor. Ancak, Deliklikaya Sanayi Bölgesi’ndeki sanayi tesislerinin inşaatlarında çıkarılan hafriyatlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hafriyat döküm sahalarına dökülmesi gerekirken sanayi bölgesini hemen yanındaki tarım arazilerine dökülüyor.

Hafriyat dökülen devasa büyüklükteki arazileri temelini geçen yıl AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan attığı Kuzey Marmara Otoyolu’nun, Nakkaş, Başakşehir kesiminin bağlantı yolu güzergâhında kalıyor. Bu nedenle bağlantı yolunun güzergâhının değiştirileceği de iddia edildi. Hafriyatın kaldırılmasının ise milyonlarca liraya mâl olacağı ifade ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Canan Kaftancıoğlu cezaevine gönderildi31 Mayıs 2022 Salı 14:48
  • Nurgül Yeşilçay: KAFA dergisi testosterondan okunmuyor31 Mayıs 2022 Salı 11:33
  • Gezi bizimle yeşerecek!31 Mayıs 2022 Salı 09:56
  • Yunanistan Türkiye sınırındaki çelik duvarı 40 kilometreden 120 kilometreye çıkarmayı planlıyor31 Mayıs 2022 Salı 09:54
  • Stoltenberg: Türkiye’nin endişelerini gidermek için çalışacağız, yeni üyeler için acele edelim31 Mayıs 2022 Salı 09:46
  • TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyonda her geçen gün hedeflediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz31 Mayıs 2022 Salı 09:43
  • Erdoğan, The Economist dergisine yazdı: İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılma ısrarı NATO'nun gündemine gereksiz bir madde eklemiştir31 Mayıs 2022 Salı 09:42
  • Altılı masada planlamalar, 'Kasım’da erken seçim' olasılığı gözetilerek yapıldı31 Mayıs 2022 Salı 09:34
  • Türkiye'de altılı masada planlamalar, 'Kasım’da erken seçim' olasılığı gözetilerek yapıldı31 Mayıs 2022 Salı 08:52
  • Reuters: Türkiye'de tekrar bir kur krizi yaşanabilir30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti