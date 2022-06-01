Türkiye'de yol projesinde hafriyat krizi!

Erdoğan’ın temelini attığı yol projesinin güzergâhına milyonlarca metreküp hafriyat döküldü. Hafriyatı döküm sahası yerine tarım arazisine döken sanayi sitesinin yöneticisi “Hafriyat işi pahalı” diyerek kendini savundu.

İstanbul Arnavutköy’de, iktidara yakınlığıyla bilinen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyelerinin de yer aldığı sanayicilerin bir çevre felaketine yol açtığı ortaya çıktı. MÜSİAD Organize Sanayi Bölgesi olarak bilinen Hadımköy Deliklikaya Sanayi Bölgesi’nde, sanayi tesisi ve fabrika inşaatları sürüyor. Ancak, Deliklikaya Sanayi Bölgesi’ndeki sanayi tesislerinin inşaatlarında çıkarılan hafriyatlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hafriyat döküm sahalarına dökülmesi gerekirken sanayi bölgesini hemen yanındaki tarım arazilerine dökülüyor.

Hafriyat dökülen devasa büyüklükteki arazileri temelini geçen yıl AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan attığı Kuzey Marmara Otoyolu’nun, Nakkaş, Başakşehir kesiminin bağlantı yolu güzergâhında kalıyor. Bu nedenle bağlantı yolunun güzergâhının değiştirileceği de iddia edildi. Hafriyatın kaldırılmasının ise milyonlarca liraya mâl olacağı ifade ediliyor.