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Türkiye’de YSK’ya cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuruları başladı

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Türkiye’de YSK’ya cumhurbaşkanlığı adaylığıbaşvuruları başladı
Türkiye’de YSK’ya cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuruları başladı

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde, aday olacak isimler için başvuru
süreci başladı. 100 bin imza ile oy pusulasında yer almak isteyen adayların, bugün saat 17’ye kadar Yüksek Seçim
Kurulu’na başvurmaları gerekiyor. YSK başvuruları inceledikten sonra yarın aday olabilecek isimlerin listesini yayımlayacak. 4-9 Mayıs tarihleri arasında da 100 bin imza toplama süreci başlayacak.

Kesin aday listesi ise 13 Mayıs’ta açıklanacak
100 bin imza ile aday olacak isimlerin, 131 bin lira ödemesi gerekiyor. Adaylar 100 bin imzayı
toplayabilirse, bu parayı geri alabilecek. Eğer yeterli imza toplanamazsa ya da adaylıktan çekilme
durumu olursa, para iade edilmeyecek. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK’ya ilk başvuruyu yapan isim, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu. YSK, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin önemli kararlar da aldı. Adayların alacağı yardım ve bağışlar ile mal bildirimine ilişkin usul ve esaslar genelge ile belirlendi. Siyasi partilerce gösterilecek cumhurbaşkanı adayları 5 Mayıs’a kadar, seçmenler tarafından gösterilecek cumhurbaşkanı adayları
bugün mal bildiriminde bulunacak Adaylar sadece nakdi yardım alabilecek. Adaylar 2 bin liraya kadar olan nakdi yardımları makbuz karşılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırmak üzere alabilecek.
24 Haziran seçimlerinde 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacak. Gümrük kapılarında oy verme
işlemleri 7 haziran perşembe günü başlayacak. Saadet Partisi’nce Ankara’da, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi’nde Cumhurbaşkanı adayı tanıtım programı düzenlendi. Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adaylarının, partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olduğunu açıkladı.
Karamollaoğlu ise Cumhurbaşkanı adayı olduğunun açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, 1
Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilerin gününü kutladı. Karamolloğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda partisinin gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür etti.
Karamollaoğlu, “Saadet Partisi’nde millete hizmet için ibadet aşkıyla çalışan bir kadro var. Belki
Saadet Partisi’nin hazineden aldığı milyonlarca liralık seçim yardımı yok. Kullanacağı devlet uçakları
veya devlet araçları, imkanları da yok. Ama Saadet Partisi’nde inanç, azim, fedakarlık, bereket var”
dedi.

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