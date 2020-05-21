Türkiye'de yurt karantinası artık uygulanmayacak

Türkiye'de Korona virüsü tedbirleri kapsamında, yurt dışından gelenlerin öğrenci yurtlarında karantinaya alınması uygulamasına son verildi.
TC Sağlık Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelgeyle dışından gelen vatandaşların artık KYK yurtlarında karantinaya alınmayacağı ve izolasyon süreçlerinin evde takip edileceği belirtildi.
Halen yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14 gün karantina süreçlerini tamamlanmasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.
Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerinin artık KYK yurtlarında yapılmayacağı, kişilerin hava alanlarında yapılan muayeneleri sonrası evde izolasyonlarının ve izlenimlerinin yapılacağı belirtildi.
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