Türkiye'de zam öncesinde benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41 kuruş, benzine de 14 kuruş zam yapılacağı haberi sonrasında yurttaşlar benzin istasyonlarına akın etti.

Sputnik Türkiye'den Osman Nuri Cerit'in haberine göre, akaryakıt ürünlerine gelen zam öncesinde depolarını doldurmak isteyenler, uzun süre benzin istasyonlarında sıra bekledi.

İstasyon çalışanları akaryakıt almaya gelenlere hizmet etmek için yoğun uğraş verdi.

İsmini vermek istemeyen akaryakıt istasyonu çalışanı "Zam haberinin duyulmasından sonra uzun kuyruklar oluştu. Sabahtan beri oturmadan dinlenmeden çalışıyoruz. Sabahtan bu saate kadar tam bin tane kredi kartı slipi çekilmiş. Gece 12'ye kadar bir bu kadar daha müşteri gelmesini bekliyoruz" dedi.

Benzin istasyonunda kuyruk bekleyen yurttaşlar ise zam haberini duyduktan sonra depolarını doldurmak için istasyonlara geldiklerini ve beklemek zorunda kaldıklarını anlattı.