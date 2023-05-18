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Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Cumartesi günü oy verme işlemi başlıyor

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Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için seçmenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanılabilecek.
Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Cumartesi günü oy verme işlemi başlıyor

Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ikinci tur için hazırladığı Seçim Takvimi başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda olduğu gibi sandıklar, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta olmak üzere 3 merkezde kurulacak. Seçmenler, 3 merkezden herhangi birinde oy kullanabilecek.

LEFKOŞA VE GAZİMAĞUSA’DA KURULAN SANDIKLARDA 5 GÜN, GÜZELYURT’TA 2 GÜN OY KULLANABİLECEK

Seçmenler Lefkoşa ve Gazimağusa’da kurulan sandıklarda 5 gün, Güzelyurt’ta ise 2 gün oy kullanabilecek.

Oy verme işlemi, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu, Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda 20-24 Mayıs, Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda ise 20-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Seçmenler hafta içi ve hafta sonu 08.00-22.00 saatlerinde arasında oy kullanabilecek.

İki aday için yeniden basılacak oy pusulalarında sıralamada herhangi değişiklik olmayacak.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için propaganda dönemi 15 Mayıs Pazartesi günü başlamıştı.

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