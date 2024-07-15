Türkiye’deki darbe girişiminin yıl dönümünde KKTC’de de etkinlikler düzenleniyor

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında şehit düşenler KKTC’de de anılacak.
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü etkinlikleri kapsamında, bugün saat 09:00’da Boğaz Şehitliği’nde anma töreni düzenleyecek.
Aynı gün, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile saat 11:30’da, BRT’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü çerçevesinde özel yayın gerçekleştirilecek.
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