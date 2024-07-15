  • BIST 11064.85
  • Altın 2562.156
  • Dolar 33.067
  • Euro 36.0647
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAEURO 2024’te finale doğru: İspanyol ve İngilizler ne hissediyor?

Türkiye’deki darbe girişiminin yıl dönümünde KKTC’de de etkinlikler düzenleniyor

» »
Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında şehit düşenler KKTC’de de anılacak.
Türkiye’deki darbe girişiminin yıl dönümünde KKTC’de de etkinlikler düzenleniyor

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında şehit düşenler KKTC’de de anılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü etkinlikleri kapsamında, bugün saat 09:00’da Boğaz Şehitliği’nde anma töreni düzenleyecek.

Aynı gün, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile saat 11:30’da, BRT’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü çerçevesinde özel yayın gerçekleştirilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay'dan UBP-DP-YDP hükümetine yaylım atışı..."Yolsuzluk, Rüşvet ve Partizanlık"14 Temmuz 2024 Pazar 16:26
  • Hasipoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı: Vatan Savunması14 Temmuz 2024 Pazar 15:40
  • Bu kez emlakçı Eva Kounzel Güney Kıbrıs’ta tutuklandı14 Temmuz 2024 Pazar 15:03
  • 438 sürücü rapor edildi14 Temmuz 2024 Pazar 14:39
  • Nermin Kurşat için A Rh+ kan aranıyor14 Temmuz 2024 Pazar 13:14
  • Pencere temizlerken üçüncü kattan düştü14 Temmuz 2024 Pazar 12:41
  • Acı kayıp! Serkan Şengül hayatını kaybetti14 Temmuz 2024 Pazar 12:14
  • DAÜ Beach Clup Özelleştirilmesi yeniden gündemde!13 Temmuz 2024 Cumartesi 19:30
  • KTSYD olağan Mali Genel Kurulu yapıldı13 Temmuz 2024 Cumartesi 19:28
  • İngiliz Parlamenter Smith Kapalı Maraş’ı ziyaret etti13 Temmuz 2024 Cumartesi 19:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti