Türkiye’deki depremde KKTC vatandaşı Hacı Avize’nin hayatını kaybettiği açıklandı

Başbakanlık, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde ailesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta bulunan KKTC vatandaşı Hacı Avize yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Avize’nin ailesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta defnedildiği belirtildi.
KAYIP SAYISI 49’A YÜKSELDİ
Hacı Avize’nin kaybıyla birlikte, Türkiye’deki depremde yaşamını yitiren Türkiye geneli KKTC vatandaşının sayısının 49’a yükseldi.
Başbakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:
“Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tüm halkımıza baş sağlığı diliyoruz.”
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