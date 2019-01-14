"Türkiye'deki her üç jetten biri satılık!"

İnşaat sektöründe yaşanan krizin, iş jeti pazarına da doğrudan yandığını ileri süren Herdem, Türkiye’deki her üç jetten birinin satılık olduğunu yazdı.

AirportHaber yazarı Murat Herdem, Türkiye'de iş jeti pazarının 2001 krizinden sonra belki de en zor dönemlerinden birini yaşadığını söyledi. İnşaat sektöründe yaşanan krizin, iş jeti pazarına da doğrudan yandığını ileri süren Herdem, Türkiye’deki her üç jetten birinin satılık olduğunu yazdı.

"Şu anda 29 iş jetinin satışa çıkarıldığını, bir kısmının satıldığını ve bir kısmının da satılmak için görüşmelerin sürdüğünü biliyorum" diyen Herdem, yakın geçmişte, Sabancı ailesine ait Döysa Havacılık’ın, filosundaki son uçak olan Challenger 605’i satarak iş jeti pazarından çekildiğini ve bankalarla anlaşarak 5.5 milyar dolar borç yapılandırmasına giden Ülker grubunun da iki uçağını sattığını hatırlattı.

AirportHaber'de yayımlanan yazısında iş jeti pazarında satılık olan uçakları derleyen Herdem'in yazısı şöyle:

Türkiye’deki iş jeti pazarında şu anda öylesine derin bir kriz var ki, neredeyse mevcut üç uçaktan biri satılık veya satılmış…

Küçük bir araştırma ile iş jeti pazarında satılık olan uçakları derledim. İsterseniz bir göz atalım.

AK Parti kurucularından işadamı Cüneyd Zapsu TC-SBL kuyruk tescilli Hawker 850XP tipi uçağını satıyor.

Simit Sarayı’nın sahibi Abdullah Kavukçu, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’den satın aldığı TC-SPL tescilli Challenger 300 tipi uçağını satıyor.

Galatasaray Kulübü eski Asbaşkanı işadamı Adnan Polat, TC-KHA kuyruk tescilli Hawker 800XP tipi uçağını satıyor.

Borusan Holding, TC-MLA kuyruk tescilli Embraer Legacy 500 ve TC-DLZ kuyruk tescilli Cessna Citation XLS tipi uçağını satıyor.

Zorlu Holding Gulfstream 450 tipi uçağını satıyor.

Kaya Holding, Hawker 850 tipi uçağını satıyor.

ICK Yapı, TC-ICK kuyruk tescilli Challenger 604 tipi uçağını satıyor.

Ankara merkezli Söğüt inşaat, TC-RED ve TC-ICT tescilli Cessna Sovereign tipi iki uçağını satıyor.

Arkas Holding, TC-ARD kuyruk tescilli Challenger 604 tipi uçağını satıyor.

Nurol Holding, TC-SGO kuyruk tescilli Falcon 2000 LX tipi uçağını satıyor.

Skyline Havacılık, Hawker 400XP tipi ve TC-MSK tescilli Sağlık Bakanlığı’na kiraladığı Legacy 600 tipi iki uçağını satıyor.

Ziver Havacılık, TC-NEO kuyruk tescilli Hawker 400 ile birlikte Devlet Hava Meydanları İşletmeleri’nden satın aldığı TC-LAA ve TC-LAB tescilli Citation 5 tiplerindeüç uçağını da satıyor.

Genç İnşaat, TC-GNC kuyruk tescilli Falcon 2000 tipi uçağını satıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, TC-DOU tescilli Citation Mustang tipi uçağını satıyor.

Doğuş Grubu’na ait Körfez Havacılık, TC-KHB tescilli Gulfstream 450 modeli iş jetini satıyor.

Tarkan isimli bir işadamı, TC-VSR tescilli Embraer Legacy uçağını bir süre önce Rusya’ya sattı.

Demirören Holding, TC-DMR tescilli Hawker 850XP tipi uçağını iki hafta önce ABD’ye sattı.

Rönesans İnşaat bünyesindeki Rec havacılık, Gulfstream G450 tipi iki uçağından TC-REC tescilli olanı sattı ancak uçak bir ay sonra iade edildi. Yeniden müşteri aranmaya başlandı.

Gördüğünüz gibi iş jeti pazarında çok ciddi bir yangın sözkonusu. 100 civarında uçağın olduğu sektörde 30’a yakın uçağın satış listesinde olduğunu düşünürsek, her üç uçaktan birinin satılmak istendiği bir tablo çıkıyor karşımıza.

Tabi yukarıda saydıklarım arasında elindeki uçağını satıp bir başka uçak almak isteyenler de olabilir ancak sektörün içinden deneyimli isimlerden aldığım bilgilerden yola çıkarak, birçok işadamının maddi zorluklar yaşadığı için ya da ekonomik belirsizlik ortamında bir süre risk almamak adına havacılıktan çekilme kararı aldıklarını da unutmayalım."