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“Türkiye’deki referanduma kadar süreç canlı tutulmalı”

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“Türkiye’deki referanduma kadar süreç canlı tutulmalı”
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’de anayasa değişikliği için gerçekleştirilecek referanduma kadar Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin “canlı tutulması gerektiğini” söyledi.

Alithia gazetesi: “Diyalog Türkiye’deki Referanduma Kadar Canlı – Maronit Köyleri Kıbrıs Rum Tarafının Haritasında” başlıkları altında yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Maronitlerin dini bir anması çerçevesinde Güney Lefkoşa’da düzenlenen ayine katıldığını, ayin öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anastasiadis’in ayin sırasında da yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine değindiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, ayin öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anastasiadis, “Türkiye’deki referandum konusunun bahane olarak sunulmakta olduğunu, bu referandum sorunu aşılana ve gerçek niyetler ortaya çıkana kadar müzakere sürecinin canlı tutulması gerektiğini” iddia etti.

Kıbrıs konusunda bir konferans için erken olup olmadığı şeklindeki bir soruya ise Anastasiadis,“ bakanlar düzeyinde (garantör ülkelerin dışişleri bakanları) bir Toplantının son aşama olmadığını, 12 Ocak’ta Cenevre’de başlayan sürecin korunması olduğunu” söyleyerek yanıt verdi.
Anastasiadis: “Şu aşamada Türk hükümetinin, referandum sebebiyle gerekli kararları alma konumunda olmadığı bahanesi dile getiriliyor. Diyalogun canlı tutulması ve şu anda bahane olarak sunulan bu sorun aşıldığında gerçek niyetlerin ortaya çıkması gerekir” şeklinde konuştu.
Bu hafta Rum Ulusal Konseyi’nin toplanacağını ve siyasi parti başkanlarına bilgi aktaracağını da ifade eden Anastasidis, AB liderlerine gönderdiği mektuba ilişkin bir soruya karşılık ise, Türkiye’nin dört özgürlük talebinin sadece Güney Kıbrıs’ı değil tüm AB’yi ilgilendiren bir konu olduğunu ve tüm AB adına bu konuyu müzakere edemeyeceklerini” ifade etti.

Anastasiadis, bu konuda AB liderlerinden ve kurumlarından “tam bir anlayış gördüğünü” de savundu.

“MARONİT KÖYLERİ KIBRIS RUM TARAFININ HARİTASINDA”

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Anastasiadis’in söz konusu anma töreninde yaptığı konuşmaya geniş yer verdi.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, Maronitlerin, KKTC’de bulunan dört Maronit köyüne, Kıbrıs Rum idaresi altında geri dönmeyi talep etmelerinin haklı bir talep olduğu iddiasını dile getirirken Cenevre’deki konferansta bu konu üzerinde büyük önemle durduklarını ifade etti.

“Maronitlerin kendi köylerine, Kıbrıs Rum idaresi altında dönme taleplerinin karşılanmasının kendisi için öncelik teşkil ettiğini” vurgulayan Anastasiadis, “sizin köylerinizin akıbeti, Cenevre’deki konferansta, özellikle üzerinde durduğumuz, toprak düzenlemeleri çerçevesinde haritalar sunulmasını da içeren konulardan biriydi” şeklinde konuştu.

Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine de değinen Anastasiadis, “Türkiye’nin de katkı koyması durumunda çok yakında müzakerelerin gidişatına dair daha net bir görüntü elde edilebileceğini” öne sürerek “yeni koşulların yaratılması ve ne yazık ki, bu ülkenin halkına değil üçüncü ülkelere ilişkin yeni koşulların müzakere masasına konmaya çalışıldığını gördüğüm için çok temkinli olmayı sürdürüyorum” ifadesini kullandı.

Gazete, söz konusu ayinde konuşan Maronitlerin Başpiskoposu Yosif Sueif’in Anastasiadis’in çabalarına tam destek belirttiğini ve Maronitlerin KKTC’deki dört köye Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde hemen dönebilmeleri için Anastasiadis’in yardımını istediğini yazdı.

Fileleftheros gazetesi ise Anastasiadis’in açıklamalarını “Süreç İçin Can Simidi – Müzakerelerin Hayatta Kalması İçin Konferans Kullanılıyor” başlıkları altında manşetten verdi.

Gazete, “Kıbrıs’taki iki liderin kendi sebeplerinden ötürü uzlaşıya vardıkları konferansla sürecin devamını amaçladıkları” yorumunda bulundu.

PARTİLER ANASTASİADİS’İ ELEŞTİRMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, “merkez partiler” şeklinde adlandırılan DİKO, EDEK, Çevreciler ve ELAM’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununa yönelik politikalarını eleştirmeyi sürdürdüklerini yazdı.

Habere göre söz konusu partiler açıklamalarında “Türkiye’nin uzlaşmazlığı ve Anastasiadis’in iyi çocuk politikasından” söz ederek Anastasiadis’in kendilerini bilgilendirmesi talebinde de bulundular.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Politis: “Erdoğan Yüzünden Beklemede”.

Haravgi: “Hafta İçi Akıncı-Anastasiadis Görüşmesi”.

Simerini: “Başkan Şimdi De Temkinli Olduğunu Söylüyor”.

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