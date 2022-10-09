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Türkiye’deki sansür yasasına Avrupa’dan tepki

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Dezenformasyonla mücadele adı altında TBMM'de görüşülen sansür yasası meclisten geçerken itirazlar da durmuyor. Son olarak Avrupa Konseyi’nden ‘sansür yasası’na tepki geldi.
Türkiye’deki sansür yasasına Avrupa’dan tepki

Kamuoyunda ‘sansür yasası' olarak bilinen Basın Kanunu'nda değişiklik içeren 40 maddelik teklifin birçok maddesinin TBMM’de kabul edilmesine tepkiler büyüyor. Yasaya son olarak bir tepki de Avrupa’dan geldi.

Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerinin anayasa ve yasalarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) ve Konsey'in ilkelerine uygun olup olmadığını denetlemekle hükümlü Venedik Komisyonu, bir bölümü kabul edilen yasaya tepki gösterdi. Venedik Komisyonu tarafından yayımlanan mesajda, Türkiye parlamentosuna yasayı reddetmesi çağrısında bulunarak, Türkiye’nin önerdiği “dezenformasyon” tasarısının ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini ve gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde gazeteciliğe daha fazla zarar verebileceğini söyledi.

‘ENDİŞE DUYUYORUZ’

Yapılan açıklamada, metinde seçim öncesi düzenlemenin potansiyel sonuçları nedeniyle ‘endişe' duyulduğu vurgulanırken, yasa tasarısının hapis cezaları ve diğer yansımalarının amaçlarıyla orantısız olacağını ve “ifade özgürlüğünün keyfi kısıtlamalarına” yol açabileceğini söyledi.

Avrupa Konseyi’ne bağlı Venedik Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, “Komisyon, özellikle, Haziran 2023’te yapılacak seçimler göz önüne alındığında, bu yasanın olası sonuçlarından endişe duyuyor.” ifadeleri yer alırken, ‘oto-sansür’ endişesine dikkat çekildi. Ayrıca, Türkiye'deki yasaların dezenformasyonla mücadele için yeterli olduğu vurgulandı.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHELEDİR’

Tasarı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından korunan “ifade özgürlüğüne müdahale teşkil ediyor” ifadesi kullanılan açıklamanın tam 23 sayfa olduğu belirtildi. Venedik Komisyonu, “Demokratik bir toplumda yanlış bilgi ve dezenformasyona karşı koymanın cezai olmayan alternatif yolları olduğunu” da vurguladı.

Geçtiğimiz haftalarda Reuters, ana akım medyanın hükümet onayı olmadan manşet çıkaramadığını yazmış, hükümet ve medya arasında emir komuta zincirine dikkat çekmişti.

Dezenformasyon yasasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine yönelik görüş, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde Venedik Komisyonu'nun bir sonraki genel oturumuna sunulacağı da belirtildi.

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