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Türkiye'deki Sarraf soruşturmasında 14 gözaltı

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Türkiye'deki Sarraf soruşturmasında 14 gözaltı
ABD'de devam eden davada tanık sıfatıyla verdiği ifadelerle Türkiye'de gündeme oturan Rıza Sarraf hakkında İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi daha gözaltına alındı.

ABD'de geçen haftadan bu yana mahkemede tanık olarak ifade veren Türkiye ve İran vatandaşı Rıza Sarraf hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.

Soruşturma kapsamında daha önce, Sarraf'ın yanında çalışan ve ABD'deki davaya evrak yolladığı iddia edilen şüpheliler Sinem A., Regaip A. ve Mustafa H., gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, elde edilen yeni deliller ışığında soruşturmanın genişletilmesi üzerine, emniyetteki işlemleri süren üç şüpheli dışında 14 kişi daha gözaltına alındı.

Sarraf'ın mal varlıklarına el konulmuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen hafta, Sarraf ve yakınlarının "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme" gerekçesiyle mal varlıklarına el konulması kararı verilmişti.

DHA'nın haberine göre başsavcılık, Sarraf'ın mal varlıklarını yurt dışına kaçırma girişiminde bulunduğuna dair de bazı bulgulara ulaştı.

"Evraklar yakılmak istendi" iddiası

Anadolu Ajansı, Sarıyer’de, Sarraf'la bağlantılı olduğu belirtilen bir şirkette bazı evrakların yakılmak istendiği iddiaları üzerine polisin çalışma başlattığını bildirdi. Yapılan araştırmada, buradan elde edilen bazı belgelere incelenmek üzere el konulduğu belirtildi.

ABD'de, İran'a yönelik ambargoları delmek ve kara para aklamak suçlamasıyla açılan davada geçen haftadan bu yana tanık sıfatıyla ifade veren Sarraf, bugün de New York'ta hâkim karşısına çıkacak.

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