Türkiye’deki seçimler için KKTC’de hafta sonu ve 1 Mayıs’ta da oy kullanılabilecek

Türkiye’de 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülkede dün başlayan oy verme işlemi hafta sonu ve resmi tatil olan 1 Mayıs’ta da devam edecek.

140 bin 111 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC'de oy verme işlemi Lefkoşa ve Gazimağusa'da 9 Mayıs’a kadar sürecek. Güzelyurt’ta ise oy verme işlemi 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılabilecek.

Oy verme işlemi hafta sonları ve resmi tatillerde de devam edecek. Seçmenler, hafta sonunda ve 1 Mayıs’ta Lefkoşa ve Gazimağusa’da 09.00-21.00 saatleri arasında, Güzelyurt’ta ise 09.00-18.00 saatleri arasında sandık başına gidebilecek.

Seçmenler, 16'sı Lefkoşa, 7'si Gazimağusa ve 3'ü Güzelyurt’ta olmak üzere toplam 26 sandıktan herhangi birinde oy kullanabiliyor.

Oy verme merkezleri, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu, Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı, Güzelyurt’ta ise Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu olarak belirlenmiş durumda.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu yaptığı açıklamada, oy kullanmak için Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumları tarafından verilmiş resmi kimlik belgelerinin yeterli olduğunu belirtmişti. Eski nüfus cüzdanlarının kullanılmasının da mümkün olduğunu dile getiren Feyzioğlu, “Yeter ki fotoğrafı olsun ve TC kimlik numarası üzerinde yazsın” ifadelerini kullanmıştı. Çifte vatandaşların da oy kullanabileceğine dikkat çeken Feyzioğlu, yurt dışı seçmen kütüğünde adı yer alan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının rahatlıkla oyunu kullanacağını dile getirmişti.