Türkiye'deki yangınlarda son durum: 129 yangından 122’si kontrol altında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 35 ilde 129 yangının 122’si kontrol altına alındığını açıkladı.

Twitter’daki açıklamasında Altun, Türkiye’yi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletin tüm imkanları seferber edilerek mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan, Twitter paylaşımında ‘Orman Yangınları Detay Durumu’ tablosunu paylaştı.

Yangınlarla ilgili notlar şöyle:

1 Ağustos

23:38 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye’deki yangınlarla mücadeleye destek için üç yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirdi.

22:46 Muğla’nın Milas ilçesinde Çökertme mahallesinin yanı sıra Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahalleleri de tahliye edildi. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Çökertme mahallemize son bakış. Üzüntümüz büyük…” diye yazarak bir video paylaştı.

22:38 Bakan Pakdemirli, yanan ormanlık alanları helikopterle inceledikten sonra açıklama yaptı. Bakan, şunları söyledi: “Hem devam eden yangınlarımızla ilgili hem de bunun bilançosu ile ilgili olarak da bir toplanıp, bundan sonrasında yerleşim yerlerinin korunması konusunda, belediyelere hem sorumluluklarının hatırlatılması hem de bunu daha iyiye nasıl taşımamız gerektiğini çalışıyor olmamız lazım.

Benim son beş günlük bilançoda gördüğüm, orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir, ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık.”

22:31 Bakan Pakdemirli, “Muğla Kavaklıdere yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.

21:36 Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Gürün, Milas’taki yangının Ören mahallesine ilerlediğini söyledi. Gürün, “Yangının devam ettiği diğer bir ilçemiz olan Milas’ta incelemelerde bulunduk. Ne yazık ki Çökertme için tahliye kararı çıktı. Yangın Ören yönünde ilerliyor” diye yazdı.

21:31 Hava desteği çağrılarının yanıtsız kaldığını ve bu yüzden Çökertme mahallesinin tahliye edildildiğini söyleyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Sabahtan beri feryat ettik, hava desteği dedik, hepimiz söyledik çırpındık. Anlatamadık ya da anlaşılamadık. Gelin şimdi ziyaret edin bakalım ne hale gelmiş güzelim Çökertme…” dedi.

20:30 Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangını, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Armutalan Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, Mezargediği mevkisindeki evlere sıçradı.

19:59 Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Ne yazık ki tüm çabalarımıza rağmen Çökertme yanıyor. Saat oldu ne helikopter var ne uçak…Yol kapanıyor derhal Çökertme’yi terk edin” dedi. Tokat, üç saat önceki paylaşımında ‘acil hava desteği’ çağrısı yapmıştı.

19:33 Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoda ‘havadan müdahale çağrısında bulundu.’

18:49 Antalya’nın Alanya ilçesindeki orman yangınları devam ediyor. Güzelbağ ve Bayır mahallelerinde kontrol altına alınan yangın, Susuz Yaylası’nda hala etkili. Alevlerin büyük hasar verdiği Bayır Mahallesi’nde yetkililer hasar tespit çalışmalarına başladı.

18:46 Marmaris’teki yangın Turunç Mahallesi’ndeki ormanlık alana sıçradı. Yetkililer bölgedekileri uyardı. Bazıları kendi araçlarıyla mahalleden ayrıldı. Bazı tatilcilerin ise teknelerle ve şehir merkezine ulaşımı sağlayan taksi botlarla bölgeden ayrıldığı görüldü. Bölgeye sadece uzman ekiplerin girmesine izin veriliyor.

18:30 Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, acil hava desteği beklediklerini söyledi. Tokat’ın 17.23’teki son paylaşımına göre ilçede hala hava desteği bekleniyor.

17:43 Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.

17:27 Milli Savunma Bakanlığı, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangını nedeniyle Turunç Mahallesi’ndeki vatandaşların tahliyesi için iki çıkartma gemisinin bölgeye gönderildiğini duyurdu.

17:26 Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sebebiyle daha önce boşaltılan Sırtköy Mahallesi’ne sıçrayan alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Beydiğin Mahallesi’ne ilerledi. Mahalle, tedbir amaçlı tahliye edildi.

16:46 Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Cankurtaran Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

16:30 Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu.

15:52 Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler Bodrum ilçesinin Gökpınar, Yukarı Mazı mahalleleri ve Armutçuk mevkisinde etkisini sürdürüyor.

14:34 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ve Kilis’teki yangınlar sonrası sahadaki 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla sürdürülen hasar tespit çalışmalarına dair bilgileri açıkladı.

11:15 Türkiye’nin keşif uyduları Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris’teki orman yangınlarını görüntüledi.

11:04 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından şu bilgilendirmeyi paylaştı: “28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107’sini kontrol altına aldık. Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.” Devam eden yangınların ikisi Antalya’nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde; üçü Muğla’nın Marmaris, Köyceğiz, Milas ilçelerinde.

11:00 Antalya’da beş gündür devam eden orman yangınları, Kemer ilçesindeki Çıralı Plajı’nda yuvadan çıkan caretta caretta yavrularını yolunu şaşırttı. Yoğun dumanın ufku kaplamasıyla, gün ışığını fark edemeyen yavrular yönlerini bulamadı.

10:28 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ormanlarda yapılaşma yetkisini turizm bakanına verdiği yönündeki açıklamasını ‘konuyu çarpıtma’ olarak değerlendirdi.

09:51 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türk Hava Kurumu’nun uçaklarını teşkilatın güvenli bulmadığını belirterek “Artık THK ile alakalı bundan sonraki sorulara pek de cevap vermeyi düşünmüyorum. İstedikleri kadar söylesinler” dedi.

09:45 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Küçüklü ve İnceğiz mahallerinde 30 Temmuz gecesi üç farklı noktada yangın çıkmıştı.

09:30 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Mersin’in Silifke ilçesinde çıkan iki yangının kontrol altına alındığını duyurduğu mesajında, “Böylece MERSİN’de son dört günde sekiz orman yangını kontrol altına alınmış oldu. Soğutma çalışmaları devam ediyor” yazdı.

00:26 “1 Ağustos Pazar saat 12.00’den itibaren nem yüzde 10’a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım” diyen Bakan Pakdemirli, “5,5 milyar fidan dikmiş bir teşkilatın başı olarak ilk yağmurlarla bir giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz. Artık eskimiş, miadı dolmuş, herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok. Bir ağaca paha biçemeyiz” ifadelerini kullandı.

31 Temmuz

23:15 Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yukarı Mazı köyünün tahliye edildiğini duyurdu. Aras köydeki herkesin evlerini boşaltması gerektiğini söyledi.

22:43 Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın Bodrum ilçesinin Gökpınar Mahallesi’ne sıçradı.

21:48 Erdoğan, “Orman yangınlarında terör şüphesi tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız” dedi.

21:40 Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan, “Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık. Başta Rusya olmak üzere İran ve Ukrayna’dan gelenlerle yangın söndürme uçaklarımızın sayısı 16’yı buldu. 45 helikopterimiz noktasal söndürmeyi gerçekleştiriyor. Dokuz insansız hava aracımızla etkin bir şekilde sahadayız” dedi.

21:23 Kocaeli’de, İzmit Körfezi’nin doğu ucunda bulunan ve göç mevsiminde kuşların uğrak noktası olan İzmit Sulak Alanı içerisindeki sazlıklarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu yaklaşık 10 dönüm sazlık alan zarar gördü.

21:12 Mersin’in Silifke ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangın, Gülnar ilçe sınırındaki bir mahalleye sıçradı. Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu ilçede alevler, Akdere mevkisindeki ormanlık alanda etkili oldu.

20:58 Adıyaman’da dere yatağında çıkan anız yangınında 50 dönüm alan zarar gördü İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

20:55 Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık üç dönüm alan zarar gördü.

20:52 Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

20:25 Uşak’ın merkez Göğem köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

19:19 Gaziantep’in Nizip ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alanın yakınındaki fıstık bahçeleri de zarar gördü. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

19:17 Milas’ta ormanlık alanda çıkan yangının yerleşim bölgesine ulaşması nedeniyle bir mahalle boşaltıldı.

18:43 Osmaniye’de üç gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda 28 Temmuz’da yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılmıştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

18:12 Bakan Pakdemirli’nin aktardığına göre Mersin’in Aydıncık ilçesindeki yangın da kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

18:00 Adana’nın Aladağ ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

17:55 Antalya’nın Alanya ilçesinde üç ayrı noktada çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Amacımız Güzelbağ’ın batı kesimi olan Alara bölgesine yangının geçmesini engellemek” derken Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, “Karadan ve havadan müdahaleler sürüyor. Sabahki duruma göre şu anda daha iyiyiz” dedi.

17:33 Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

17:04 Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede, yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

17:00 Uşak’ın merkez Göğem köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Ekipler, yanan alanın yakınındaki bölgedeki evlerin tedbir amaçlı boşaltılması için çalışma başlattı. Bölgedeki evlerde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

13:39 Hatay’ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan yangın bölgedeki bazı yerleşim yerlerine sıçradı.

Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı.

Olay yerine sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

13:38 Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı.

Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

12:45 Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle iki mahallenin sakinlerine dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu. Ormanlık alandaki yangın, ilçedeki Çardak ve Kaçarlar mahallelerindeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine görevliler, mahalle sakinlerinin teyakkuzda olmalarını ve evlerini boşaltmalarını istedi.

Bazı vatandaşlar, eşyalarını ve hayvanlarını alarak bölgeden uzaklaşmaya başladı. Bazı bölge sakinleri ise gözyaşlarıyla yanan alanları izliyor. Ayrıca ekipler, söndürme çalışmalarında ağır taşıtların ve iş makinelerin yanan alanlara rahat şekilde müdahale edebilmesi için yol kenarlarına araç park edilmemesi yönünde de uyarılarda bulunuyor.

10:55 Antalya’nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor.

Manavgat’ta 28 Temmuz’da öğle saatlerinde dört farklı noktada, Akseki’de de aynı gün gece saatlerinde Kepezbeleni Mahallesi’nde başlayan orman yangınları sürüyor. Söndürme çalışmalarının rüzgarın etkisiyle güçlükle yapılabildiği yangınlar, yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarında yeniden mücadeleye başladı.

07:00 Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Alibeyçağıllı Mahallesi’ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. Günün ilk ışıklarıyla alevlere, söndürme helikopteriyle de müdahale edildi.

Ekiplerin çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar erken müdahaleyle söndürüldü.

01:32 Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı. Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, karadan müdahale ediyor.

00:35 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana’nın Kozan ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

00:30 Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Mersin’in Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki yangınlardan etkilenen 132 kişinin taburcu edildiğini duyurdu.

00:22 Antalya’nın Akseki ilçesindeki yangına müdahale ediliyor. Kepezbeleni Mahallesi’nde başlayan yangın, Hocaköy Mahallesi’ne kadar ulaştı.

30 Temmuz

22:48 Antalya’nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınında bir mahalle tahliye edildi, 33 kişi yurda yerleştirildi. Bölgede yaklaşık 10 evin yandığı, alevlerin Balkaya Mahallesi’ni de tehdit ettiği bildirildi. Mahalledeki 100’ün üzerinde hayvanın da bölgeden alındığı öğrenildi.

21:50 Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla karadan devam ediliyor. Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ile Orhaniye mahallelerinde etkili oldu.

20:43 İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Mersin’in Aydıncık ve Silifke ilçelerindeki yangınların üç noktada devam ettiğini söyledi. İnce, şunları kaydetti: “Şu anda 14 mahalle tahliye edilmiş durumda. 14 mahallede yaşayan yaklaşık 9-10 bin nüfusumuz var. O nüfusumuz tahliye edilmiş durumda.”

19:45 Adana’nın Aladağ ilçesinde söndürme çalışmaları devam eden orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerine sıçradı. Yangına havadan müdahaleye ara verildi.

19:38 Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Bölgede çok sayıda yangın söndürme ekibi görev yapıyor. Geniş bir alanda etkili olan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

19:35 Osmaniye’de iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen helikopterle müdahale, sabah saatlerinde de yoğun duman nedeniyle bir süre yapılamadı. Bölgeyi kaplayan dumanın etkisini yitirmesiyle havadan müdahaleye tekrar başlandı. Yangın güzergahında olan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi’ndeki taşınabilir tarihi eserler, tedbir amacıyla başka bir müzeye nakledildi.

18:30 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenen 292, Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde de orman yangınlarından etkilenen 60 kişinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

Manavgat’taki orman yangınında üç kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Koca, şunları söyledi: “İkisi kırıklarından dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. 292 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Kısmi tahliye gereği, Devlet Hastanemizdeki 10 yoğum bakım hastası diğer hastanelere nakledildi.”

Bakan Koca, Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarında ise bir kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: “Yangınlardan etkilenen üçü yabancı uyruklu 64 kişiden 60’ı tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavisi devam eden 4 kişinin genel durumu iyi. Ekiplerimizle yangın bölgelerinde görevdeyiz.”