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Türkiye'den 2 arazöz hibe edildi

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye'den 2 arazöz hibe edildi

7 Ekim 2019'da Belgrad'da imzalanan "Türkiye ile Sırbistan Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma çerçevesinde taraflar kendi imkanları çerçevesinde, suç gelirlerinin aklanması, bilişim alanında suçlar, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı dahil olmak üzere sınır aşan örgütlü suçlar, yasa dışı uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı göç, silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer, biyolojik, kimyasal, radyoaktif maddelerin ve toksinlerin yasa dışı ticareti, para, pasaport, vize ve diğer her türlü resmi evrakta sahtecilik, organize suçlar, alkol ve tütün mamulleri, akaryakıt ile her türlü gümrüklü eşya kaçakçılığı, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ve bunların imalinde kullanılan ara kimyasallarla mücadelede kontrollü teslimat gibi özel soruşturma yöntemlerinin uygulanması alanlarında suçu önlemek, bastırmak, mali soruşturmalar ve suç soruşturmalarını yürütmek için iş birliğinde bulunacak.

7 Ekim 2019'da Belgrad'da imzalanan "Türkiye ile Sırbistan Arasında Ortak Devriye Polis Hizmetlerinin Uygulanması Hususunda Mutabakat Zaptı"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma ile taraflar, turizmin en üst seviyede olduğu mevsimde ve büyük etkinlikler veya ortak iş birliği projeleri vesilesiyle kabul eden tarafın turistik bölgelerinde ve proje sahalarında ortak devriye hizmetlerini uygulamak için kabul eden tarafın yazılı daveti ile gönderen tarafın polis amir ve memurlarının görevlendirilmesi hususunda mutabık kaldı.

10 Aralık 2021'de imzalanan "Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Arazöz Hibesi Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşmaya göre Türkiye, KKTC'ye ormancılık faaliyetlerinde destek sağlamak maksadıyla ihtiyaç duyduğu MAN TGM 19-290 marka 2 arazözü ücretsiz temin edecek.

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