Türkiye'den 200 Bin Adet Fidan Gönderildi

Türkiye’den ülkemizde geçtiğimiz yıl yanan Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinin ağaçlandırması için 200 bin adet fidan gönderildi. Güzelyurt Orman Fidanlığına ulaştırılan fidanlar, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’na teslim edildi.

TC Tarım ve Orman Bakanlığı ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında hazırlanan ve TC-KKTC hükümetleri arasında 2010 yılında imzalanan KKTC Ormancılık alanında işbirliği kapsamında, bugüne kadar birçok yardım ve işbirliği çalışmaları yapıldı.

2021 yılı içerisinde araç yedek parça, alet ve ekipman yardımı yapılırken, Aralık 2021 ayında 2 adet yangın arasöz verildi.