Türkiye'den 40 bin doz covid aşısı geliyor

Sağlık Bakanı Ünal Üstel BRT’de Aziz Karazziz’in konuğu oldu sağlıktaki son gelişmeleri değerlendirdi.
Bakan Üstel Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile temasa geçtiklerini belirterek bu hafta içerisinde 40 bin doz covid19 aşısının geleceğini söyledi.
Üstel gelen aşıların aşı bilgi sistemine göre uygulanacağını ve önceliğinin kronik hastalar olacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Üstel hedefin tüm nüfusun aşılanması olduğunu söyledi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.