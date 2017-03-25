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Türkiye'den 5 isim 'En güzel 100 kadın' listesinde

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Türkiye'den 5 isim 'En güzel 100 kadın' listesinde
Listenin zirvesinde Amerikalı oyuncu Alexandra Daddario var

 Amerika merkezli internet sitesi 'Top Beauty World' 2016'nın 'En Güzel 100 Kadını'nı seçti. Listede Türkiye'den 5 isim de yer aldı.Amerikalı oyuncu Alexandra Daddario yarışmanın birincisi oldu. Avustralyalı manken Miranda Kerr ikincilik koltuğuna oturdu. Amerikalı model ve oyuncu Gigi Hadid ise üçüncü oldu.

Türkiye'den listeye giren 5 isim şöyle:

Tuba Büyüküstün 17'inci

Meryem Uzerli 40'ıncı

Hazal Kaya 80'inci

Fahriye Evcen 84'üncü

Serenay Sarıkaya 88'inci

 

Daddario
 
Daddario

 

 

Tuba Büyüküstün
 
Tuba Büyüküstün

 

 

Serenay Sarıkaya
 
Serenay Sarıkaya

 

 

Meryem Uzerli
 
Meryem Uzerli

 

 

Hazal Kaya
 
Hazal Kaya

 

 

Fahriye Evcen
 
Fahriye Evcen

 

 
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