Türkiye'den 5 isim 'En güzel 100 kadın' listesinde

Listenin zirvesinde Amerikalı oyuncu Alexandra Daddario var

Amerika merkezli internet sitesi 'Top Beauty World' 2016'nın 'En Güzel 100 Kadını'nı seçti. Listede Türkiye'den 5 isim de yer aldı.Amerikalı oyuncu Alexandra Daddario yarışmanın birincisi oldu. Avustralyalı manken Miranda Kerr ikincilik koltuğuna oturdu. Amerikalı model ve oyuncu Gigi Hadid ise üçüncü oldu.

Türkiye'den listeye giren 5 isim şöyle: