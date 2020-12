Türkiye'den 500 Bin ÇİN aşısı geliyor

Başbakan Ersan Saner, ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Ankara’dan, temaslarını tamamlamasının ardından ülkeye döndü.

Ercan Havalimanı’nda açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, Türkiye ile imzalanan mali işbirliği protokolü çerçevesinde KKTC’ye aktarılacak olan 800 milyon liralık katkının aktarılması için işlemlerin tamamlandığını söyledi.. Yapılan görüşmelerde, başta ülkenin yolları olmak üzere, 500 yataklı yeni hastanenin temellerinin atılması, Ercan Havalimanı’nın yeni binasının bir an önce tamamlanması ve Kovid-19 salgını için kullanılacak 500 bin doz aşının KKTC’ye gönderilmesinin karar bağlandığını söyleyen Saner, KKTC’nin her zaman her koşulda yanında olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere tüm Türk halkında teşekkürlerini iletti.